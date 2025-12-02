Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 17° Ankara Parçalı bulutlu 12° İzmir Güneşli 18° Antalya Kısmen Güneşli 20° Trabzon Parçalı bulutlu 15° Bursa Kısmen Güneşli 15° Adana Parçalı bulutlu 21° Diyarbakır Güneşli 14° Gaziantep Kısmen Güneşli 15° Ağrı Parçalı bulutlu 5°

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

REKLAM

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 21°C Az bulutlu ANTALYA °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM HATAY °C, 18°C Az bulutlu ISPARTA °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C Parçalı bulutlu RİZE °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı SAMSUN °C, 16°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı MALATYA °C, 9°C Parçalı bulutlu REKLAM VAN °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı