Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı - 2 Aralık Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin doğusu ile Doğu Karadeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olabilir. Diğer bölgelerde ise sis ve pus görülecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 07:09 Güncelleme: 02.12.2025 - 07:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 17°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 12°

        İzmir

        Güneşli 18°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 20°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 15°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 15°

        Adana

        Parçalı bulutlu 21°

        Diyarbakır

        Güneşli 14°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 15°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        REKLAM

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 12°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 21°C

        Az bulutlu

        ANTALYA °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        REKLAM

        HATAY °C, 18°C

        Az bulutlu

        ISPARTA °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 11°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 11°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 11°C

        Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 8°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 12°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 14°C

        Parçalı ve az bulutlu

        REKLAM

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 13°C

        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 16°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 5°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS °C, 6°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        MALATYA °C, 9°C

        Parçalı bulutlu

        REKLAM

        VAN °C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        BATMAN °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        GAZİANTEP °C, 16°C

        Parçalı bulutlu

        MARDİN °C, 13°C

        Parçalı bulutlu

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Vladimir Putin: İnisiyatif Rus ordusunda
        Vladimir Putin: İnisiyatif Rus ordusunda
        Elektrikli Skuter için yeni kararlar Resmi Gazete'de
        Elektrikli Skuter için yeni kararlar Resmi Gazete'de
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Canımızı zor kurtardık!"
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        "Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz
        "Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        AYM’den memura kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları