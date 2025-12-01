Habertürk
        SON DAKİKA: Oyuncu Murat Cemcir'den kötü haber - Murat Cemcir'e ne oldu, neden hastaneye kaldırıldı, son durumu nedir?

        Murat Cemcir'den kötü haber

        Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in, iç kanama nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi

        Giriş: 01.12.2025 - 15:22 Güncelleme: 01.12.2025 - 15:59
        Geçen hafta çarşamba günü evde rahatsızlanan Murat Cemcir, ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Cemcir’in iç kanama geçirdiği öğrenildi. 49 yaşındaki oyuncunun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

        MURAT CEMCİR HAKKINDA

        1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlayarak mezun olmuştur. Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları 'Çalgı Çengi' filmindeki performansı ile beğeni topladı. 2012 yılında 'İşler Güçler' dizisinde rol aldı. 2013 yılının sonunda 'Düğün Dernek' filminde yine Ahmet Kural ile başrol oynadı. 2014 yılında 'Kardeş Payı' adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. 'Düğün Dernek 2: Sünnet' sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Şinasi Yurtsever ile birlikte yer aldı. Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Ahlat Ağacı' filminde 'İdris Karasu' karakterini canlandırdı.

