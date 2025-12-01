MURAT CEMCİR HAKKINDA

1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlayarak mezun olmuştur. Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları 'Çalgı Çengi' filmindeki performansı ile beğeni topladı. 2012 yılında 'İşler Güçler' dizisinde rol aldı. 2013 yılının sonunda 'Düğün Dernek' filminde yine Ahmet Kural ile başrol oynadı. 2014 yılında 'Kardeş Payı' adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. 'Düğün Dernek 2: Sünnet' sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Şinasi Yurtsever ile birlikte yer aldı. Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Ahlat Ağacı' filminde 'İdris Karasu' karakterini canlandırdı.