        Son dakika: Kabine toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular

        Kabine toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular

        Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Terörsüz Türkiye süreci, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze'deki son gelişmeler ve dezenflasyon sürecinde atılan adımlar değerlendirilecek.

        Giriş: 01.12.2025 - 15:54 Güncelleme: 01.12.2025 - 15:54
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

        Toplantının ana gündemini PKK'nın fesih ve silah bırakma sürecinde gelinen aşama oluşturacak. Sürecin Meclis'teki komisyon ayağında kritik bir haftaya adım atılırken, Kabine'de de son gelişmeler ele alınacak. Son olarak Zap bölgesindeki faaliyetlerini sona erdirdiğini açıklayan PKK'nın silah bırakma süreci de sahadan gelen raporlar eşliğinde değerlendirilecek.

        RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

        Kabine’de diplomatik temas trafiğinin yansımaları da ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşmüş, Ukrayna savaşındaki son durum ele alınmıştı. Karadeniz'de önceki gece vurulan tankerler sonrasında bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Liman ve enerji güvenliğinin tesisini sağlamak başta olmak üzere ateşkes planları masaya yatırılacak.

        GAZZE'DEKİ GELİŞMELER

        Filistin'de kalıcı ateşkesin sürdürülebilir zemine oturması da Kabine'de gündemde olacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan Gazze'de barış kurulu kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapması kararının yansımaları takip edilecek. Türkiye'nin Gazze'ye asker sevkiyatı dahil sürece hangi adımlarla katkı sağlayabileceği mercek altına alınacak.

        DEZENFLASYON SÜRECİNDE ATILAN ADIMLAR

        Kabine’de ekonomi başlıklarına da parantez açılacak. Dezenflasyon sürecinde atılan adımlar değerlendirilecek.

        #Son dakika haberler
