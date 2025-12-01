Habertürk
        İsrail Başbakanı Netanyahu, af talebinin ardından ilk kez hakim karşısına çıktı

        İsrail Başbakanı Netanyahu, af talebinin ardından ilk kez hakim karşısına çıktı

        Uzun süredir hakkında yolsuzluk davaları bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, af talebinin ardından ilk kez hakim karşısına çıktı. Sabah saatlerinde Tel Aviv'de görülen duruşmaya katılan Netanyahu, diplomatik ve güvenlik görüşmeleri nedeniyle yarın yapılacak duruşmanın ise iptalini talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 14:12 Güncelleme: 01.12.2025 - 14:12
        Netanyahu af talebinin ardından ilk kez hakim karşısında
        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, af talebinde bulunmasının ardından yolsuzluk davalarında ilk kez hakim karşısına çıktı.

        İsrail basını, Netanyahu'nun dün Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan af talebinde bulunduktan sonra bugün Tel Aviv Bölge Mahkemesi'ndeki duruşmaya katıldığını aktardı.

        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Sabah saatlerinde Tel Aviv'de görülen duruşmaya katılan Netanyahu, diplomatik ve güvenlik görüşmeleri nedeniyle yarın yapılacak duruşmanın ise iptalini talep etti.

        Mahkeme heyeti, talebin değerlendireceğini belirtirken duruşmada Netanyahu'nun af talebinde bulunmasına değinilmedi.

        İsrail Başbakanı Netanyahu, dün, yolsuzluk davalarından affı konusunda fikir değiştirdiğini belirterek yaklaşık 6 yıldır yargılandığı davadan affı için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a başvuruda bulunmuştu.

        Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

        Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

        Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü. Başbakan Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

        Netanyahu, ilk kez 24 Mayıs 2020'de İsrail'e bağlı Kudüs Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

