İsrail Başbakanı Netanyahu, af talebinin ardından ilk kez hakim karşısına çıktı Uzun süredir hakkında yolsuzluk davaları bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, af talebinin ardından ilk kez hakim karşısına çıktı. Sabah saatlerinde Tel Aviv'de görülen duruşmaya katılan Netanyahu, diplomatik ve güvenlik görüşmeleri nedeniyle yarın yapılacak duruşmanın ise iptalini talep etti.

