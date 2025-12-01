Cengiz Ünder küllerinden doğdu!
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte eski günlerinden kesitler sunmaya başladı... Son olarak Fatih Karagümrük karşısında asist yapan 28 yaşındaki milli futbolcu, son 9 lig maçında 6 gole doğrudan katkıda bulundu.
Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından adeta küllerinden doğru.
Son haftalarda form grafiğini yükselten milli futbolcu, Fatih Karagümrük maçında da etkili performansını asistle taçlandırdı.
Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı mücadelenin 58. dakikasında kazanılan penaltıda kaleci Grbic'i geçemeyen 28 yaşındaki yıldız, 13 dakika sonra ise El Bilal Toure'ye şık bir asist yaptı.
SON 9 MAÇTA 6 GOLE DOĞRUDAN KATKI!
Cengiz Ünder böylece son 9 lig maçında 6 gole doğrudan katkı vermeyi başardı. Tecrübeli kanat oyuncusu, söz konusu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Cengiz Ünder bu performansıyla siyah-beyazlı taraftarların da beğenisini kazandı.
Beşiktaş ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcunun kariyerine hangi kulüpte devam edeceği ise belirsizliğini koruyor.