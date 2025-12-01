Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından adeta küllerinden doğru.

Son haftalarda form grafiğini yükselten milli futbolcu, Fatih Karagümrük maçında da etkili performansını asistle taçlandırdı.

Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı mücadelenin 58. dakikasında kazanılan penaltıda kaleci Grbic'i geçemeyen 28 yaşındaki yıldız, 13 dakika sonra ise El Bilal Toure'ye şık bir asist yaptı.