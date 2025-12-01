Habertürk
        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz

        İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz

        Karısının makyaj yapmayarak çirkin göründüğünü iddia eden kişiyi mahkeme haklı bularak "kusur" saydı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozarak, "kadının makyaj yapmaması kusur olarak kabul edilemez" dedi. Yasemin Güneri'nin haberi..

        Giriş: 01.12.2025 - 11:14 Güncelleme: 01.12.2025 - 12:08
        Kadınların süslenmesi, makyaj yapması ve kendine bakması boşanma gerekçeleri arasında yer alırken, kadınların kendilerine bakmaması, makyaj yapmaması da boşanma gerekçeleri arasına girmeye başladı.

        İstanbul 6. Aile Mahkemesi’ne açılan boşanma davasında kadın, bir tane ortak çocuklarının olduğunu, davalının evlilik birliğinden doğan sorumlulukları yerine getirmediğini kendisini darp ettiğini, son 1 yıldır eve doğru düzgün uğramadığını ve müşterek çocuğu ihmal ettiğini iddia ederek eşinin kusurlu davranışları nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini istedi.

        Davacı kadın dava dilekçesinde aynı zamanda; müşterek çocuğun velâyetinin kendisine verilmesine, müşterek çocuk için 5 bin lira tedbir iştirak, kendisi lehine de 7500 TL tedbir ve yoksulluk nafakasına, 50 bin lira maddi ve 50 bin lira da manevi tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep etti.

        Davalı koca ise, evliliğin bitmesinde davacı kadının kusurlu olduğunu, evlenmeden önce verdiği sözlerin aksine davrandığını, evlilik birliğinin getirdiği yükümlülükleri yerine getirmediğini, ailesinin tesiri altında kaldığını, annesinin evlilik birliğine müdahalesine sessiz kaldığını, ev içerisinde temel öz bakımı ile ilgilenmediğini, makyaj yapmadığını iddia etti. Davalı koca, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile açtığı boşanma davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini ve 50 bin maddi ve 50 bin de manevi tazminatın kendisine verilmesini istedi.

        MAHKEME: “MAKYAJ YAPMAYAN KADIN KUSURLUDUR”

        İstanbul 6. Aile Mahkemesi, boşanmaya sebebiyet veren ve gerçekleşen olaylarda kadına birden fazla kez fiziksel şiddet uygulayan, çocuğu ile birlikte evden dışarı atan erkeğin ağır, ailesinin evliliğine müdahalesine sessiz kalan, kişisel bakımına özen göstermeyen ve makyaj yapmayan kadının az kusurlu olduğuna karar verdi. Mahkeme, çiftin boşanmasına, ortak çocuğun velâyetinin anneye verilmesine, baba ile kişisel ilişki tesisine, ortak çocuk için 3 bin TL tedbir, iştirak nafakasına, kadın için 3 bin TL tedbir, yoksulluk nafakasına, kadın için 15 bin TL maddi, 15 bin TL manevi tazminata hükmedilmesine, davalı-davacı erkeğin tazminat taleplerinin reddine karar verdi.

        Kararın temyiz incelemesini yapan Bölge Adliye Mahkemesi 2. Dairesi, yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti. Bölge Adliye Mahkemesi, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ancak bu durumun davacı erkeğin ilk derece mahkemesince kabul edilen kusurlu davranışları nedeniyle gerçekleştiğini, davalı kadına atfı kabil bir kusur bulunmadığını vurguladı.

        Bölge Adliye Mahkemesi, bozma kararında, “Kadının ailesinin evliliğe müdahale ettiği yönüyle kusurlu bulunduğu ancak bu yönde beyanda bulunan tanıkların beyanlarının soyut olduğu ve kadına kusur olarak yüklenemeyeceği, yine kadının kişisel bakımına özen göstermediği yönüyle kusurlu bulunduğu ancak tanıkların bu konuda kadının makyaj yapmadığından bahsettikleri ve bu hususun kadına kusur olarak yüklenemeyeceği, gerçekleşen kusur durumuna göre, mahkemenin kusur dağılımı isabetsiz bulunarak erkeğin tam kusurlu olduğunun tespitine, kadının karşı davanın kabulüne karar verilmiştir.”

