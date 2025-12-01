İstinaf: Makyaj yapmamak 'kusur' olamaz

Kadınların süslenmesi, makyaj yapması ve kendine bakması boşanma gerekçeleri arasında yer alırken, kadınların kendilerine bakmaması, makyaj yapmaması da boşanma gerekçeleri arasına girmeye başladı.

İstanbul 6. Aile Mahkemesi’ne açılan boşanma davasında kadın, bir tane ortak çocuklarının olduğunu, davalının evlilik birliğinden doğan sorumlulukları yerine getirmediğini kendisini darp ettiğini, son 1 yıldır eve doğru düzgün uğramadığını ve müşterek çocuğu ihmal ettiğini iddia ederek eşinin kusurlu davranışları nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini istedi.

Davacı kadın dava dilekçesinde aynı zamanda; müşterek çocuğun velâyetinin kendisine verilmesine, müşterek çocuk için 5 bin lira tedbir iştirak, kendisi lehine de 7500 TL tedbir ve yoksulluk nafakasına, 50 bin lira maddi ve 50 bin lira da manevi tazminata hükmedilmesine karar verilmesini talep etti.

Davalı koca ise, evliliğin bitmesinde davacı kadının kusurlu olduğunu, evlenmeden önce verdiği sözlerin aksine davrandığını, evlilik birliğinin getirdiği yükümlülükleri yerine getirmediğini, ailesinin tesiri altında kaldığını, annesinin evlilik birliğine müdahalesine sessiz kaldığını, ev içerisinde temel öz bakımı ile ilgilenmediğini, makyaj yapmadığını iddia etti. Davalı koca, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile açtığı boşanma davasının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini ve 50 bin maddi ve 50 bin de manevi tazminatın kendisine verilmesini istedi.