Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara kara yolu üzerindeki uygulama noktasında bir çekiciyi durdurdu.

480 ADET TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

DHA'daki habere göre çekici üzerinde arızalı görüntüsü verilmiş hafif ticari araçta yapılan aramada poşet ve çuvallara doldurulmuş parçalanmış halde toplam 480 tabanca, 518 namlu rampası, 491 silah sürgüsü, 492 şarjör, 488 namlu, 479 gövde, 494 tetik mekanizması, 469 icra yayı, 490 icra mili, 2891 muhtelif silah parçası ele geçirildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili B.A. ve C.T. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.