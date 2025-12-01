Habertürk
        Eskişehir haberler: Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!

        Eskişehir'de, polisin uygulama noktasında durdurduğu çekici üzerinde arızalı görüntüsü verilmiş hafif ticari araçta çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 11:14 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:27
        Çekiciye yüklenmiş araçtan çıktı! Tam 480 adet!
        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara kara yolu üzerindeki uygulama noktasında bir çekiciyi durdurdu.

        480 ADET TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

        DHA'daki habere göre çekici üzerinde arızalı görüntüsü verilmiş hafif ticari araçta yapılan aramada poşet ve çuvallara doldurulmuş parçalanmış halde toplam 480 tabanca, 518 namlu rampası, 491 silah sürgüsü, 492 şarjör, 488 namlu, 479 gövde, 494 tetik mekanizması, 469 icra yayı, 490 icra mili, 2891 muhtelif silah parçası ele geçirildi.

        İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili B.A. ve C.T. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

        #Eskişehir
        #Son dakika haberler
