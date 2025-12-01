Domuz bağı dehşeti! Patron ve sekreter cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı!

Kan donduran olay 17 Aralık 2006 gecesi saat 03.00 sıralarında Maslak Atatürk Sanayi Sitesi’ndeki bir reklam şirketinde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre İş yerinden dumanlar yükseldiğini gören güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gitti.

İKİ CESETLE KARŞILAŞILDI

İtfaiye ekipleri yangını söndürdüklerinde, içeride iş yeri sahibi Yunis Doğan (40) ve sekreteri Hacer Enginay'ın (23) cesetleriyle karşılaştı. Tüyler ürperten manzarada her iki maktul de domuz bağıyla bağlanmış haldeydi. Ayrıca Doğan’ın ağzına kanlı bez sokulmuş ve ağzı bantlanmıştı.

SEKRETERE 57 BIÇAK DARBESİ

Yapılan incelemede genç kadının vücuduna toplam 57 bıçak darbesi aldığı, göğsünden aşağıya kadar tiner dökülerek yakıldığı tespit edildi. Yunis Doğan’ın ise boğularak öldürüldüğü, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunduğu belirlendi.

REKLAM

İLK GÜNKÜ ŞÜPHE

Olay yerinde hırsızlık emaresi bulunmamış, komşular ise Hacer Enginay’ın bir yıl önce Zonguldak’tan geldiğini ve iş yerinde kaldığını söylemişti. Polis İlk değerlendirmelerde “namus” cinayeti ihtimali öne çıkmış, fakat dosya ilerlememişti. Ve dosya faili meçhul kalmıştı.

SELAMİ MÜDÜR TALİMAT VERDİ DOSYA RAFTAN İNDİ İstanbul'da göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, suçlularla mücadele konusunda faili meçhul dosyaların da çözülmesi için tüm birimlere gerekli talimatı vermişti. Bu kapsamda hareket eden Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de 17 Aralık 2006 yılında Maslak’ta işlenen bu vahşi çifte cinayetin dosyasını yeniden incelemeye aldı. BANTTAKİ PARMAK İZİ Cinayet Büro dedektifleri dosyayı raftan indirince o dönem olay yerinde elde edilen bulguları gelişen teknoloji ile yeniden inceledi. İncelemelerde ölen patron Yunis Doğan’ın ağzında bulunan bantta bir parmak izi çıktı. Bu parmak izi üzerinde yoğunlaşıldı. BİR İSME ULAŞILDI Yapılan titiz çalışmalar sonucu parmak izi Rüstem Ş. adlı kişiye ait çıktı. Rüstem Ş. adlı kişi incelemeye alındı. Yapılan çalışmalarda olay dönemine ait cep telefon numarası bulundu. Araştırmada, Rüstem Ş.’nin cep telefonunun olay zamanında olay yerinde sinyal verdiği saptandı. REKLAM ZİNCİRLEME BAĞLANTILARA ULAŞILDI Rüstem Ş.’den yola çıkan cinayet büro dedektifleri Rüstem Ş.’nin Cavit G. (41) ile Mohsen F. adlı kişilerle bağlantısına ulaşıldı. Bu isimlerden Mohsen F. dikkat çeken isim oldu. Mohsen F.’nin cinayete kurban giden Yunis Doğan ile bir dönem birlikte çalıştığı ortaya çıktı.

AYNI YERDEYDİLER Genişletilen çalışmalarda, bu üç ismin olay zamanı olay bölgesinde olduğu tespit edildi. Elde edilen sinyal bilgilerinin de olay saatiyle uyuştuğu görüldü. Bunun üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri operasyon başlattı. KAN DONDURAN İTİRAF Gözaltına alınan şüphelilerden Rüstem Ş., çifte cinayetin karanlıkta kalan tüm detaylarını itiraf etti. Verdiği ifadeler, dosyada kırılma noktası oldu. “BENİ İŞ YERİNE GÖNDERDİ” Rüstem Ş.’nin kan donduran cinayeti Mohsen F. ile Cavit G.’nin yaptığını iddia ederek şunları söyledi: “Hacer’i tanımam, Yunis’i tanımam. Cavit arkadaşımdır, beraber iş yaptık. Eşi kıskanç olduğu için ortaklığı bitirdik. İstanbul’a iş için gelmiştim. Mohsen, ‘Reklam işi yapan bir yer var, oraya git’ dedi. Adres tarif ederek iş yerine gittim. Ofiste bir erkek vardı. ‘Beni Mohsen gönderdi’ deyince tepki gösterdi.” “MOHSEN KADINI ALT KATTA GÖTÜRDÜ” “Daha sonra ofise Mohset ile Cavit geldi. Kadın (Hacer) Mohsen’i görünce ‘Ne işin var?’ dedi. Mohsen ile tartıştılar. Cavit silah çıkardı. Mohsen kadını tutup alt kata indirdi.” “KADINI BIÇAKLIYORDU” “Alt kata indim. Mohsen kadını bıçaklıyordu. 'Bunlar daha iyi günlerin' dedi. Cavit bana silah doğrulttu, tehdit altında yardım ettirdi. Kaçmaya çalıştım. Bana silah doğrulttu. Bantla’ dedi. Tehdit altında domuz bağı için bantlamaya yardım ettim. 'Mahalleye git, internet kafede bekle, kaybolma’ dediler. Yaklaşık 2.5 saat sonra geri geldiler. Olaydan sonra televizyonda çıkan haberleri görünce, gittiğimiz iş yeri olduğunu anladım. Kimseye bir şey dersen seni öldürürüz’ diye tehdit ettiler. Mohsen sonradan ‘Kadınla gönül ilişkisi vardı, panik oldum’ dedi.”