Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!
Niğde'de meydana gelen bir kavgada dehşet yaşandı. Olayda aldığı yumruk darbesiyle düşüp başını kaldırıma çarpan 22 yaşındaki Ramazan Yalçın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
DHA'nın haberine göre olay, 17 Kasım'da meydana geldi. Oto yıkama işi yapan M.Y. ile Ramazan Yalçın arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
M.Y.'nin yumruk attığı Yalçın yere düşerek başını kaldırıma çarptı. Beyin kanaması geçiren Yalçın, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda alındı.
Ancak Ramazan Yalçın, bugün yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Olaydan sonra gözaltına alınan M.Y.'nin ise tutuklandığı bildirildi.