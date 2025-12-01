Öldüren yumruk! Yere düştü, başını kaldırıma çarptı!

Niğde'de kavga sırasında aldığı yumruk darbesiyle yere düşüp başını kaldırıma çarpan Ramazan Yalçın (22) tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, 17 Kasım'da meydana geldi. Oto yıkama işi yapan M.Y. ile Ramazan Yalçın arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

M.Y.'nin yumruk attığı Yalçın yere düşerek başını kaldırıma çarptı. Beyin kanaması geçiren Yalçın, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda alındı.

Ancak Ramazan Yalçın, bugün yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Olaydan sonra gözaltına alınan M.Y.'nin ise tutuklandığı bildirildi.