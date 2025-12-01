Mert Demir, kariyerine çay taşımakla başlamış

Mert Demir'in 14 yıllık kariyeri şu şekilde;

♦ 2011... Katıldığı bir yarışmada başarılı olmadı. Bir sonraki katılımında finale yükseldi.

♦ 2017... Sözü, müziği ve düzenlemesi kendisine ait olan 'Uyan' teklisini çıkararak profesyonel müzik hayatına giriş yaptı.

♦ 2019... 'Bak Kollarım Burada' adlı ilk albümünü yayınladı. Bu albümdeki 'Karakış' ve 'Bırak Beni' ile dikkatleri üzerine çekti.

♦ 2021... 'Kimim Lan Ben?' adlı ikinci albümünü yayınladı.

♦ 2022... Mabel Matiz ile birlikte yayınladığı bu şarkı, dönemin en çok dinlenen parçalarından biri olurken tanınırlığını büyük ölçüde artırdı.

♦ 2023... 'Ateşe Düştüm' teklisiyle büyük başarı yakalayarak en çok dinlenen şarkıcılardan biri oldu. Aynı yıl, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile ilişki yaşamaya başlamasıyla popülerliği iyiden iyiye arttı.

REKLAM

Mert Demir, kariyerinde müzik stüdyosunda ofisboy olarak çalışmak olduğunu da açıkladı. Demir bu konuda şunları söyledi; "Bu çaycılıkla başlayan bir şeydi. 2013'te başladım. O zamanlar çay getir - götür işleri yapıyordum. Büyük grupların, büyük isimlerin prodüksiyon süreçlerinde bulundum. Sonra devreye, şarkı yazmak ve seslendirmek girdi. Çay taşırken de mutluydum."