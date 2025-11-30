Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Her an ulaşılabilir olma baskısı: Nomofobi çağın yeni krizi mi?

        Her an ulaşılabilir olma baskısı: Nomofobi çağın yeni krizi mi?

        Akıllı telefonlardan bir an bile uzak kalamıyor, şarj yüzdesi düşünce panikliyorsanız siz de nomofobi riski altındasınız. Modern çağın bu yeni sendromu özellikle genç nesilde hızla yayılıyor. Korunmanın yolları nelerdir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2025 - 07:30 Güncelleme: 30.11.2025 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Günlük yaşamda vazgeçemediğimiz akıllı telefonlar, fark edilmeden yeni bir bağımlılığın kapısını aralıyor. Nomofobi, özellikle ergenlerde okul ve sosyal hayatı olumsuz etkileyen bir sorun hâline gelmiş durumda.

        Dijital ekrana maruz kalanlara "göz yorgunluğu sendromu" uyarısı!
        Dijital ekrana maruz kalanlara "göz yorgunluğu sendromu" uyarısı!
        Bu yöntem ruhsal yenilenmenin yeni anahtarı mı?
        Bu yöntem ruhsal yenilenmenin yeni anahtarı mı?

        TEKNOLOJİNİN YAŞAMA ETKİSİ VE YENİ NESİL ALIŞKANLIKLAR

        Teknolojinin hızla gelişmesi, yaşam biçimimizi derinden değiştiriyor. Özellikle çocuklar ve gençler için teknolojik cihazlar artık bir ihtiyaç gibi görülüyor. Ancak bu durum, teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere bazı olumsuz sonuçları da beraberinde getirebilir. Bu etkilerden biri de günümüzde sıkça duyulan nomofobidir.

        REKLAM

        NOMOFOBİ NEDİR?

        “No mobile phobia” ifadesinden türetilen nomofobi; kişinin cep telefonundan uzak kalmaktan, iletişim kuramamaktan ya da bağlantısını kaybetmekten yoğun bir şekilde korkmasıdır. Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte modern çağın yeni sendromlarından biri hâline gelmiştir. Ulaşılabilir olma isteği ve telefonun yaşamın merkezine yerleşmesi, bu fobinin gelişmesine zemin hazırlar.

        NOMOFOBİNİN NEDENLERİ

        Uzmanlara göre nomofobi özellikle “başparmak nesli” olarak adlandırılan gençlerde daha yaygındır. Bunun temel nedeni, cep telefonu ve sosyal medya kullanımındaki bağımlılık eğilimleridir. Tıpkı diğer bağımlılıklarda olduğu gibi kişi telefonu elinden alınca yoksunluk belirtileri yaşayabilir, daha fazlasına ihtiyaç duyabilir ve kullanımını azaltmayı denese bile zorlanabilir.

        Bu fobinin derinlerinde yalnız kalma korkusu, sosyal izolasyon ve görünür olma isteği gibi duygular yer alır. Sosyal medyada “Görünüyorum öyleyse varım” düşüncesi nasıl etki yaratıyorsa, nomofobide de kişiler “Ulaşıyorum ve ulaşılabiliyorum, öyleyse varım” duygusuna kapılır.

        BELİRTİLERİ

        Nomofobinin en yaygın belirtileri şunlardır:

        REKLAM

        - Telefon yanında olmadığında kendini eksik ya da boşlukta hissetmek

        - Cihaz yanındayken bile sürekli kontrol etme ihtiyacı

        - Şarj bitince yoğun çaresizlik yaşamak

        - Telefonu kaybetme, unutma ya da bozulma korkusu

        - Telefona ulaşamayınca baş dönmesi, nefes darlığı, çarpıntı, mide krampları gibi anksiyete belirtileri

        Bu semptomlar, bağımlılıkla aynı mekanizmaların devreye girdiğini göstermektedir.

        ERGENLER ÜZERİNDEKİ ETKİLER

        Ergenlik dönemindeki çocuklar, akıllı cihazlara daha kolay bağımlı olabilir. Sanal ortamda daha fazla zaman geçirmek için okula gitmeme eğilimleri dahi gelişebilir. Bu nedenle nomofobi belirtileri fark edilir edilmez müdahale edilmesi önemlidir.

        TEDAVİ SÜRECİ

        Nomofobi tedavisi iki aşamada ele alınır:

        Tıbbi Tedavi:

        REKLAM

        2–3 haftalık ilaç tedavisiyle beynin kimyasal dengesinin düzenlenmesi hedeflenir. Gerekirse kişi hastanede uzman kontrolünde takip edilir ve akıllı cihazlardan uzaklaştırılır.

        Psikolojik Destek:

        Kişisel ve grup terapileriyle riskli kullanım farkındalığı kazandırılır, sağlıklı teknoloji alışkanlıkları geliştirilir.

        Kişi kendi başına teknoloji detoksu yapamıyorsa mutlaka bir ruh sağlığı uzmanından destek almalıdır.

        NOMOFOBİDEN KORUNMA YOLLARI

        Nomofobiye yakalanmamak ve telefon kullanımını sağlıklı düzeyde tutmak için uygulanabilecek bazı basit yöntemler şunlardır:

        - Bazen telefonu evde bırakmak veya belli süreler boyunca kullanmamak

        - Düzenli olarak “teknoloji detoksu” yapmak

        - Çevredeki yaşamı gözlemlemek: Gökyüzünü, doğayı, renkleri fark etmek

        - Gerçek ilişkiler kurmaya özen göstermek

        - Teknolojinin sizi kontrol etmesine izin vermemek

        - Çocukları nomofobiden korumak için ise ev içinde teknoloji kullanımıyla ilgili net ve tutarlı kurallar konulabilir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Katil kayınpeder intihar etti
        Katil kayınpeder intihar etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı
        Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı
        İzmir ve Muğla'yı sağanak vurdu
        İzmir ve Muğla'yı sağanak vurdu
        "Sömürgeci tehdidi kınıyoruz"
        "Sömürgeci tehdidi kınıyoruz"
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Fırtına 3 puanı 3 golle aldı!
        Fırtına 3 puanı 3 golle aldı!
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları