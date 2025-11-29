Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu! Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 4 katlı binanın en üst katında öğle saatlerinde çıkan yangında, anne ve 3 çocuğu evde mahsur kaldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar kapıyı kırıp eve girdi. Anne ve çocukları kurtarıldı

