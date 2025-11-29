Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 4 katlı binanın en üst katında öğle saatlerinde çıkan yangında, anne ve 3 çocuğu evde mahsur kaldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar kapıyı kırıp eve girdi. Anne ve çocukları kurtarıldı
Antalya olay, saat 12.00 sıralarında Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi’nde 4 katlı binanın son katındaki evde meydana geldi.
VATANDAŞ YANGINI İHBAR ETTİ
DHA'daki habere göre yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
ÇEVREDEKİLER KAPIYI KIRDI
Yangında evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğunu çevredekiler kapıyı kırarak dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen anne ve çocuklarına sağlık ekipleri oksijen tedavisi uyguladı.
YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Henüz nedeni bilinmeyen yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.