Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 4 katlı binanın en üst katında öğle saatlerinde çıkan yangında, anne ve 3 çocuğu evde mahsur kaldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar kapıyı kırıp eve girdi. Anne ve çocukları kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 15:48 Güncelleme: 29.11.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya olay, saat 12.00 sıralarında Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi’nde 4 katlı binanın son katındaki evde meydana geldi.

        VATANDAŞ YANGINI İHBAR ETTİ

        DHA'daki habere göre yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        ÇEVREDEKİLER KAPIYI KIRDI

        Yangında evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğunu çevredekiler kapıyı kırarak dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen anne ve çocuklarına sağlık ekipleri oksijen tedavisi uyguladı.

        YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

        Henüz nedeni bilinmeyen yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        "LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyede"
        "LNG altyapısı talebin yarısını karşılayacak seviyede"
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!