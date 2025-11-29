haftanın kitapları

SEVGİLİ BAY GERMAIN

(Albert Camus - Louis Germain)



20. yüzyıl edebiyat ve düşünce dünyasının en önemli isimlerinden Albert Camus’nün öğretmeni Louis Germain’e yazdığı mektupları içeren “Sevgili Bay Germain” Can Yayınları'ndan çıktı. Camus’nün, ilkokul öğretmenine yazdığı bu mektuplar yalnızca bir teşekkür değil, büyük bir yazarı var eden ilk iyiliğin bir ömrü nasıl aydınlattığının da tanıklığı. “Sevgili Bay Germain,” büyük bir yazarın, kendisini var eden ilk kıvılcıma dönüp baktığı nadir anlardan biri olarak hem edebî hem de kişisel bir belge niteliğinde: "Sevgili Bay Germain, Size içimden geldiği gibi yazmadan önce şu ara etrafımda kopan gürültünün biraz olsun yatışmasını bekledim. Bana çok büyük bir paye verdiler, oysa ne böyle bir şeyin peşinde koştum ne de talep ettim. Fakat haberi aldığımda annemden sonra aklıma ilk gelen kişi siz oldunuz. Siz olmasaydınız, o bir zamanların yoksul çocuğuna sevgi dolu elinizi uzatmasaydınız, verdiğiniz eğitim ve emsal olmasaydı bütün bunların hiçbiri gerçekleşmezdi..."