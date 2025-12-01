"Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye ilişkin açıklamada bulundu. Trump, Suriye'nin müreffeh bir devlet hâline getirilmesi için her şeyi yaptıkları ifade ederken, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın gayretle çalıştığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.
ABD Başkanı, Suriye'de kararlılık ve çok çalışma ile ortaya çıkan sonuçlardan ötürü memnun olduklarını dile getirirken, Suriye hükümetinin istenen adımları atarak Suriye'yi müreffeh hâle getirmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti.
Donald Trump ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın iyi şeyler gerçekleşmesi için gayretle çalıştığını söyledi.
İsrail'in Suriye ile ilişkilerine de değinen ABD Başkanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İsrail'in Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi ve Suriye'nin müreffeh bir devlete dönüşmesine engel hiçbir şeyin olmaması çok önemli."
ABD Başkanı ayrıca, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını ve bunun Suriye halkı tarafından takdirle karşılandığına inandığını belirtti.
BARRACK İLE GÖRÜŞTÜ
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştüğü ifade edildi.
Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve iki ülkenin ortak ilgi alanlarına giren meseleler ele alındı.
Trump ile Şara 10 Kasım'da Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.
Trump görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Suriye Cumhurbaşkanı çok güçlü bir lider. Çok zor bir coğrafyadan geliyor ve güçlü bir adam. Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı ile iyi anlaşıyorum. Onların başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü burası Orta Doğu'nun bir parçası." ifadelerine yer vermişti.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapıcı bir görüşme gerçekleştiğini ifade etmişti.
*Fotoğraf: EPA/WILL OLIVER, temsilidir