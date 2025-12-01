"Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

ABD Başkanı, Suriye'de kararlılık ve çok çalışma ile ortaya çıkan sonuçlardan ötürü memnun olduklarını dile getirirken, Suriye hükümetinin istenen adımları atarak Suriye'yi müreffeh hâle getirmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirtti.

Donald Trump ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın iyi şeyler gerçekleşmesi için gayretle çalıştığını söyledi.

İsrail'in Suriye ile ilişkilerine de değinen ABD Başkanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi ve Suriye'nin müreffeh bir devlete dönüşmesine engel hiçbir şeyin olmaması çok önemli."

ABD Başkanı ayrıca, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını ve bunun Suriye halkı tarafından takdirle karşılandığına inandığını belirtti.

BARRACK İLE GÖRÜŞTÜ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştüğü ifade edildi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve iki ülkenin ortak ilgi alanlarına giren meseleler ele alındı.