Kızıl saçlı savcının ifadesi alındı: “Kızıl saç sevmem, o ben değilim”

İBB’ye yönelik hazırlanan yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamede Murat Ongun’un ofis olarak kullandığı iddia edilen Raffles Hotel’deki 2604 numaralı odada gazeteci, siyasetçi, iş insanıyla görüştüğü iddia edilmişti. Bu şoförün tanık olarak verdiği ifadesinde buraya bir kadın savcının da toplantı yapmak üzere geldiği iddia edildi. Şoför Servet Yıldırım ifadesinde savcı olduğunu ileri sürdüğü kişiyle ilgili, “...Operasyon sonrasında ev hapsinde iken Abim Güven Yıldırım bana İBB’ye yönelik ilk operasyon yapılmadan yaklaşık 10-15 gün önce Zorlu Otelde kiralanan 2604 numaralı odada kızıl saçlı bir kadın savcı ile İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın yaklaşık 4 saat görüştüklerini söyledi. Görüşmeye gelen kızıl saçlı kadın savcıyı bizzat odaya asansörle kendisinin çıkardığını, hatta görüşmeye kızıl saçlı kadının yanında bir erkeğin de geldiğini bu erkek olan şahsa yanındaki ‘bayan’ kim diye sorduğunda, kızıl saçlı kadının bana ‘bayan’ diye hitap edemezsin ‘kadın’ diye hitap edeceksin dediğini, bunun üzerine erkek şahsın da ‘savcı hanım ile konuşurken üslubuna dikkat et’ dediğini bu konuşma üzerine gelen kızıl saçlı kadının savcı olduğunu anladığını söyledi.”

REKLAM 27 Kasım’da ifadesi alınan İstanbul Adalet Sarayı’nda genel soruşturma bürosunda 8 yıldır görev yapan kadın savcı S.Ç.S. İfadesinde 19 Mart öncesi operasyondan veya soruşturmadan haberdar olmadığını söyledi. Adliye içinden veya dışından kimsenin kendisine bu operasyonla ilgili bir soru sormadığını söyleyerek şunları anlattı: “SORUŞTURMA SAVCISINA KENDİNE DİKKAT ET DEMEDİM” “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü dosyasının ilk operasyon tarihinde meslekte dönem arkadaşım olan ve uzun yıllar tanışıklığım bulunan A.Ç. Cumhuriyet Savcısında olduğunu öğrendim. Kendisinin yanına operasyondan öncesinde ve sonrasında da 5-6 kez gitmişimdir. Karşılıklı nezaket ziyaretinde bulunmuşuzdur. Bu görüşmemizde kendisine ‘Bu dosyalar sıkıntılı, kendine dikkat et, bunların yarın sana dönüşü olur’ şeklinde sözler söylemedim. Kendisiyle olan samimiyetime istinaden mevcut dosyayı bitirdiği zaman kendisiyle gurur duyacağımı söyledim. Ayrıca belirtmek istiyorum ki Aykut savcıya Eyüpsultan belediyesiyle alakalı şifaen elimde bir soruşturma dosyası olduğunu ve kendisine gönderebileceğimi söyledim.” “SORUŞTURMA DOSYASINDAN SADECE ADNAN ÇEBİ’Yİ TANIRIM” “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü dosyasında yer alan şüphelilerden tanışıklığım ve görüşmem olan tek kişi Adnan Çebi’dir. Haricen bildiğim dosyada tanıdığım şüpheli yoktur. Ekrem İmamoğlu’nun avukatı olan Mehmet Pehlivan’ı tanımam, kendisini medyadan tanırım. Herhangi bir görüşmem ya da buluşmam olmamıştır.”

REKLAM “BAYAN KELİMESİNE ALINMAM, KIZIL SAÇI SEVMEM” Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Savcı S.Ç.S.’ye İBB dosyasındaki tanığın ifadesi ayrıntılı şekilde okundu. Bu ifadeye dayanarak Avukat Mehmet Pehlivan ile Zorlu AVM'de bulunan Raffles Otel'deki 2604 no'lu odada gerçekleştirdikleri iddia edilen 3-4 saatlik görüşme soruldu. Savcı ise şu ifadeleri kullandı: “Hayatımda ‘Bayan’ kelimesine alınganlık göstermedim. Zorlu AVM’ye birkaç kez gitmişimdir. Ancak iddia edildiği gibi Mehmet PEHLİVAN ile görüşmem olmadı. Raffles Otel’e hiç gitmedim. Tanık beyanında yalan söylemektedir. Teşhis tutanağını kabul etmiyorum. Ayrıca hayatımda kızıl saçlı olmadım. Sadece uzun yıllar öncesinde 10 günlük bir zaman diliminde kızıl saç kullandım, kızıl saç sevmem. Bu nedenle iddia doğru değildir” “SAÇIM KIZIL DEĞİL, SARI RENK” Teşhis tutanağındaki kızıl saçlı kadının kendisi olup olmadığı sorulan Savcı S.Ç.S, “Bana gösterilen fotoğraftaki saç rengim kızıl değildir, sarı renktir.” “AYNI ANDA AVM’DE OLMAMIZ TESADÜF” Tanık beyanı ve diğer delilleri somutlaştırmak için alınan HTS kayıtlarına göre Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Mehmet Pehlivan ile Raffles Otel'de ortak baz verdikleri, ayrıca Mehmet Pehlivan ile operasyon öncesinde farklı tarihlerde ve farklı yerlerde 2-3 saat olacak şekilde ortak baz verdikleri, operasyon tarihinden hemen 1 gün sonra Nişantaşı'nda buluştukları ve 2 saat birlikteliklerinin olduğu yönündeki tespitler de savcı S.Ç.S.’ye soruldu: