        Son dakika: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları - 1 Aralık Hava Durumu

        Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü kuvvetli yağışların etkisi altında. Akdeniz ve Güneydoğu haricinde tüm yurtta sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması beklenirken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece daha düşmesi bekleniyor

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 07:25 Güncelleme: 01.12.2025 - 07:25
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu (Karaman ve Niğde hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Siirt çevreleri ile Adana'nın doğu, Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

