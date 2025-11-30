Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!

İRFAN CAN, BU SEZON 6 KARŞILAŞMADA GÖREV ALDI

Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki file bekçisi İrfan Can Eğribayat, bu sezon 6 resmi maça çıktı.

Fenerbahçe formasıyla sezon başından beri üçer kez UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig maçına çıkan İrfan Can, bu karşılaşmalarda sadece 2 kez kalesini gole kapatabildi. İrfan Can, bu sezon toplamda 7 gol yedi.