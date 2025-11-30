Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama

NE OLMUŞTU?

Mısır'dan Rusya'ya seyir hâlindeyken KAIROS isimli boş tankerde patlama meydana geldiği ifade edilmişti.

VIRAT isimli geminin ise insansız deniz aracı (İDA) saldırısına uğradığı rapor edilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​​​​​​​, yaptığı açıklamada "Birinci gemideki (KAIROS) yangının sönmesi sonucu, diğeriyle (VIRAT) ilgili de tespitler yapıldıktan sonra ilk limanlara çekilmeleri söz konusu olacak." ifadelerine yer vermişti.

Ukrayna basını ise Karadeniz’de "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Deniz Kuvvetleri tarafından insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığını öne sürmüştü.