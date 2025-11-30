Habertürk
Habertürk
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama | Dış Haberler

        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Karadeniz'de 2 gemiye yönelik gerçekleşen saldırılara dair açıklamada bulundu. Keçeli "Karadeniz'de Gambiya bayraklı "KAIROS" ve "VIRAT" isimli ticari tankerlere yönelik (28 Kasım) gerçekleştirilen saldırıları endişeyle karşılıyoruz." diye konuştu.

        Habertürk
        Giriş: 30.11.2025 - 00:22 Güncelleme: 30.11.2025 - 00:30
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Karadeniz'de Rusya'ya doğru seyreden 2 gemiye yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

        Keçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Karadeniz’de Gambiya bayraklı “KAIROS” ve “VIRAT” isimli ticari tankerlere yönelik (28 Kasım) gerçekleştirilen saldırıları endişeyle karşılıyoruz.

        Karadeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgemiz içerisinde meydana gelen bu hadiseler, bölgede seyir, can, mal ve çevre emniyeti bakımından ciddi riskler oluşturmuştur.

        Savaşın Karadeniz sathına yayılmasının ve daha da tırmanmasının önlenmesi, ayrıca ülkemizin bölgedeki ekonomik çıkar ve faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla ilgili taraflarla temaslarımızı sürdürmekteyiz."

        NE OLMUŞTU?

        Mısır'dan Rusya'ya seyir hâlindeyken KAIROS isimli boş tankerde patlama meydana geldiği ifade edilmişti.

        VIRAT isimli geminin ise insansız deniz aracı (İDA) saldırısına uğradığı rapor edilmişti.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​​​​​​​, yaptığı açıklamada "Birinci gemideki (KAIROS) yangının sönmesi sonucu, diğeriyle (VIRAT) ilgili de tespitler yapıldıktan sonra ilk limanlara çekilmeleri söz konusu olacak." ifadelerine yer vermişti.

        Ukrayna basını ise Karadeniz’de "KAIROS" ve "VIRAT" gemilerine Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ve Deniz Kuvvetleri tarafından insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığını öne sürmüştü.

