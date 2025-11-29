Habertürk
        Benfica Başkanı Rui Costa'dan Rafa Silva açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Benfica Başkanı Rui Costa'dan Rafa Silva açıklaması!

        Benfica Başkanı Rui Costa, Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva hakkındaki transfer iddialarına yanıt verdi. İşte Rui Costa'nın açıklaması...

        Giriş: 29.11.2025 - 12:17 Güncelleme: 29.11.2025 - 12:17
        1

        Portekiz Ligi’nin 12. haftasında Benfica deplasmanda Nacional’le karşı karşıya gelecek. Benfica Başkanı Rui Costa, karşılaşma öncesinde havaalanında soruları yanıtlarken Rafa Silva’nın transferine değindi.

        2

        Rui Costa bir gazetecinin, "Rafa Silva'nın Benfica'ya döneceği söyleniyor. Taraftara bir Christmas (Noel) hediyeniz olacak mı?" sorusunu şöyle yanıtladı.

        3

        "RAFA SILVA BEŞİKTAŞ'IN OYUNCUSU"

        "Rafa Silva, Beşiktaş'ın oyuncusu. Benfica oyuncusu değil. Bu yüzden şu anda bunu konuşmanın bir anlamı yok. Noel hediyesi vermesi gerekenler de şu an burada olan ve yıl sonuna kadar oynayacağımız maçları kazanmak için çalışmak zorunda olan mevcut oyuncularımız."

        4

        Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen ve sakatlığı nedeniyle antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın eski takımı Benfica'nın gündeminde yer aldığı iddia edilmişti.

        5

        32 yaşındaki Portekizli futbolcunun Beşiktaş'la Haziran 2027'ye dek sözleşmesi bulunuyor.

        6

        Beşiktaş formasıyla bugüne dek 65 maça çıkan Rafa Silva, 23 gol - 16 asistlik performans sergiledi.

