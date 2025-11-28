Galatasaray'da en büyük güvence Okan Buruk!
Fenerbahçe'ye karşı teknik adamlık kariyerinde yalnızca bir kez yenilgi yüzü gören Okan Buruk, zorlu derbi öncesi Galatasaray taraftarının en büyük güvencesi olmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekipte yaşanan eksiklere karşın Okan Buruk, Kadıköy’den galibiyet çıkarabilecek özel bir oyun planı üzerinde çalışıyor.
Galatasaray’da nefesler tutulmuş durumda. Osimhen ile Lemina'nın henüz tam hazır olmaması ve sol bekte süren problemler teknik ekibi zorlayan başlıklar arasında.
Jakobs'un derbide oynama ihtimali neredeyse sıfıra yakın. Kaan Ayhan'ın sağ bekte oynama ihtimali de son derece düşük.
Beklerde yaşanan problemlere karşın Barış Alper Yılmaz’ın form grafiği teknik heyetin tesellisi oldu.
Okan Buruk son 3 sezonda özellikle kritik maçlarda sürpriz dokunuşlarıyla tanınan bir teknik adam haline geldi.
Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Barış Alper gibi oyuncuları farklı pozisyonlarda başarıyla kullanması, sahaya her zaman ekstra bir planla çıktığını kanıtladı.
Takımın hücum organizasyonundan savunma yerleşimine kadar neredeyse tüm detayları kontrol eden Buruk’un Fenerbahçe’ye karşı yine çok özel bir strateji hazırladığı öğrenildi.
Taraftarlar eksiklere rağmen umutlu çünkü Galatasaray’ın derbi aklı Okan Buruk’ta...
Daha önce Kadıköy deplasmanları öncesinde de kayıplar yaşayan ve Fenerbahçe deplasmanına azalmış krediyle giden Buruk, rakibini mağlup etmeyi başararak güvenoyu tazelemişti.