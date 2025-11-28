Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da en büyük güvence Okan Buruk! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da en büyük güvence Okan Buruk!

        Fenerbahçe'ye karşı teknik adamlık kariyerinde yalnızca bir kez yenilgi yüzü gören Okan Buruk, zorlu derbi öncesi Galatasaray taraftarının en büyük güvencesi olmaya devam ediyor.

        Giriş: 28.11.2025 - 10:48 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sarı-kırmızılı ekipte yaşanan eksiklere karşın Okan Buruk, Kadıköy’den galibiyet çıkarabilecek özel bir oyun planı üzerinde çalışıyor.

        2

        Galatasaray’da nefesler tutulmuş durumda. Osimhen ile Lemina'nın henüz tam hazır olmaması ve sol bekte süren problemler teknik ekibi zorlayan başlıklar arasında.

        3

        Jakobs'un derbide oynama ihtimali neredeyse sıfıra yakın. Kaan Ayhan'ın sağ bekte oynama ihtimali de son derece düşük.

        4

        Beklerde yaşanan problemlere karşın Barış Alper Yılmaz’ın form grafiği teknik heyetin tesellisi oldu.

        5

        Okan Buruk son 3 sezonda özellikle kritik maçlarda sürpriz dokunuşlarıyla tanınan bir teknik adam haline geldi.

        6

        Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Barış Alper gibi oyuncuları farklı pozisyonlarda başarıyla kullanması, sahaya her zaman ekstra bir planla çıktığını kanıtladı.

        7

        Takımın hücum organizasyonundan savunma yerleşimine kadar neredeyse tüm detayları kontrol eden Buruk’un Fenerbahçe’ye karşı yine çok özel bir strateji hazırladığı öğrenildi.

        8

        Taraftarlar eksiklere rağmen umutlu çünkü Galatasaray’ın derbi aklı Okan Buruk’ta...

        9

        Daha önce Kadıköy deplasmanları öncesinde de kayıplar yaşayan ve Fenerbahçe deplasmanına azalmış krediyle giden Buruk, rakibini mağlup etmeyi başararak güvenoyu tazelemişti.

        10

        Kadıköy deplasmanlarında Galatasaray'ın başında hiç boyun eğmeyen başarılı teknik adam, bir kez daha galibiyetin yollarını bulmaya kararlı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        HSK'dan kritik kararname!
        HSK'dan kritik kararname!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?