        Mardin Kızıltepe'de bir aile evlerinde öldürüldü! Katliam silahı komşuda çıktı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Katliam silahı komşuda çıktı!

        Mardin'de, 33 yaşındaki Berna ve 37 yaşındaki Mehmet Kaya çifti ile çocukları 5 yaşındaki Samyeli Kaya'nın yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan M.C.'nin evinde olayda kullanılan silahın çıktığı öğrenildi. Komşu M.C.'ye yardım ettiği ileri sürülen V.E. gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 09:12 Güncelleme: 28.11.2025 - 09:12
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Mardin'de yürey yakan olay, 25 Kasım’da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi.

        ÜÇ KİŞİLİK AİLE EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

        DHA'daki habere göre Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde baba Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ve çocukları Samyeli Kaya'nın (5) başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü.

        ANNE, BABA, ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Berna Kaya ile kızı Samyeli Kaya'nın cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

        EVDE SİLAH BULUNAMADI ÖZEL EKİP KURULDU

        Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu.

        KOMŞULARI SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

        Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu. Soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı.

        KOMŞU TUTUKLANDI BİR GÖZALTI DAHA

        M.C. işlemlerinin ardından tutuklandı. Soruşturma kapsamında ayrıca M.C.'ye yardım ettiği iddia edilen V.E. de gözaltına alındı. V.E.'nin işlemleri devam ediyor.

        "TUTUKLU, 'ADAM ÖLDÜRME' MADDESİNDEN TUTUKLANDI"

        Ailenin avukatlarından Nurullah Öner, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, bir şüphelinin daha gözaltına alındığını belirterek, şunları söyledi: "Hepimizin malum olduğu yaşanan vahşet olayı ile ilgili Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Etkin bir soruşturmada yürütülüyor. Buna ilişkin birçok kişinin bilgi sahibi sıfatıyla gerekse şüpheli sıfatıyla beyanları alındı. En son dün ailenin komşusu olan bir kişi gözaltına alındı ve sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanıp cezaevine gönderildi.

        Soruşturma devam ediyor. Bir de başka gözaltılar olma ihtimalini söylemek istiyoruz. Zira dün tutuklanan şahıs olaydan sonra, gidip geldiği kişilerle ilgili bilgiler verdi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da bununla ilgili işlemleri devam ediyor. Bu anlamda soruşturmanın selameti açısından bu aşamada bir kişinin tutuklu olduğu ve gözaltında 1 şahsın olduğunu da gözaltıların yaşanabileceğini belirtmek istiyorum.

        Tutuklu şahsın, 'Adam öldürme' maddesinden tutuklandığını söylemek isteriz. Sadece 'delil karartma' değil. Öldürme suçundan da tutuklu olduğunu söylemek isteriz. İnanıyoruz ki Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmada bütün etkin yolları deneyecektir ve denemektedir. Yakın zamanda da maddi gerçeğin tüm öneriyle ortaya çıkaracağını da inanıyoruz."

        "SİLAHI SAKLAYANIN KENDİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

        Ailenin diğer avukatı Seher Acar da şöyle konuştu: "Meslektaşımın da söylediği gibi hakikaten çok vahim toplumda da büyük bir merhamet arz eden bir olayla karşı karşıyayız. Soruşturmanın selameti ve verimli bir şekilde geçmesi gerçekliğin ortaya çıkabilmesi adına uygulanan yol yöntem ve maddi gerçeğin ortaya çıkması bizim için en önemli durum. Bütünlükçü olarak söyleyebileceğimiz, silahın kendisinde çıktığı ve silahı saklayanın kendisi olduğunu zaten söyledi. Öldürmeye dair bir ikrarının olmadığını söylemek mümkün. Ayrıntılı kısımlar için daha sonrasında ortaya çıkabilecek daha başka delillerle beraber yorumlamak ve bunu beyan etmek çok daha doğru olacaktır."

        #mardin
        #Son dakika haberler
