Mardin'de yürey yakan olay, 25 Kasım’da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi.

ÜÇ KİŞİLİK AİLE EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

DHA'daki habere göre Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde baba Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ve çocukları Samyeli Kaya'nın (5) başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü.

ANNE, BABA, ÇOCUK TOPRAĞA VERİLDİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Berna Kaya ile kızı Samyeli Kaya'nın cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

EVDE SİLAH BULUNAMADI ÖZEL EKİP KURULDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu.

KOMŞULARI SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu. Soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. KOMŞU TUTUKLANDI BİR GÖZALTI DAHA M.C. işlemlerinin ardından tutuklandı. Soruşturma kapsamında ayrıca M.C.'ye yardım ettiği iddia edilen V.E. de gözaltına alındı. V.E.'nin işlemleri devam ediyor. "TUTUKLU, 'ADAM ÖLDÜRME' MADDESİNDEN TUTUKLANDI" Ailenin avukatlarından Nurullah Öner, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, bir şüphelinin daha gözaltına alındığını belirterek, şunları söyledi: "Hepimizin malum olduğu yaşanan vahşet olayı ile ilgili Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Etkin bir soruşturmada yürütülüyor. Buna ilişkin birçok kişinin bilgi sahibi sıfatıyla gerekse şüpheli sıfatıyla beyanları alındı. En son dün ailenin komşusu olan bir kişi gözaltına alındı ve sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanıp cezaevine gönderildi.