Site aidatlarına düzenleme geliyor: Haksız artışlara yaptırım uygulanacak

Konut ve site aidatlarındaki artışların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir yasal düzenleme hazırladı. Bakan Murat Kurum, "Site yönetim sektörünü 7/24 esasıyla takip edeceğiz. Vatandaşımızın cebini ilgilendiren bu düzenlemeyle herkesin şikayet ettiği haksız ve keyfi aidat artışlarını tamamen durduracağız " dedi.

SİTELERDEKİ HARCAMALAR DENETLENECEK

Teklife göre 20 milyon kişinin yaşadığı sitelerdeki harcamalar denetlenecek. Apartman ve site yönetimine yönelik hizmet veren şirketler sınıflandırılacak. Site yönetimini, sadece Bakanlıkça yetkilendirilmiş, lisanslandırılmış şirketler üstlenebilecek.

AİDATTA HAKSIZ ARTIŞ YAPANLARA YAPTIRIM UYGULANACAK

Bu şirketler, otopark, bahçe alanları varsa sosyal tesisler gibi ortak yaşam alanlarının uygun olarak kullanılması ve işletilmesini sağlayacak. Yönetimde usulsüzlük tespit edilen şirketin lisansı iptal edilecek. Apartman ve site yönetimleri yılda en az bir kez denetlenecek. Konut ve site aidatlarında haksız artışlar yapanlara yaptırım uygulanacak.