        Haberler Magazin Telif sorununa TOBB çözümü

        Telif sorununa TOBB çözümü

        Müzik sektörü, telif toplama sorunu için TOBB ile (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) anlaşma imzalayacak. Böylelikle yaklaşık 480 bin işletmeyle otomatikman telif anlaşması yapılabilecek

        Giriş: 28.11.2025 - 08:07 Güncelleme: 28.11.2025 - 08:10
        Soruna TOBB çözümü
        Müzik sektöründe telif hakları konusunda geçmiş yıllara göre önemli ilerlemeler kaydedilse de, sektör temsilcileri arzulanan adil gelir seviyesine henüz ulaşılamadığını belirtiyor. Bu kapsamda, müzik meslek birliklerinin üyelerinin haklarını güvence altına almak için kritik bir anlaşmanın sonuna gelindi.

        Müzik meslek birlikleriyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanacak dev bir anlaşmayla telif sorununda büyük bir adım atılması hedefleniyor. Anlaşmanın en dikkat çeken yönü, telif ücretlerinin işletmeler için bir hayli indirimli ücret üzerinden belirlenmiş olmasıdır.

        Anlaşma çalışmasının sonuna gelinirken, önümüzdeki günlerde yapılacak imza töreniyle birlikte, düğün salonlarından kuaförlere kadar TOBB'a bağlı yaklaşık 480 bin işletme otomatikman telif ödeme sistemine dâhil olacak.

        KAZAN / KAZAN MODELİ UYGULANACAK

        İşletmeler, toplu anlaşmanın getirdiği avantajla, normal tarifeye göre önemli ölçüde indirimli bir telif ücreti ödeme imkanına kavuşacak. Bu, işletmelerin telif yükünü hafifletirken, kayıt dışı müzik kullanımının önüne geçmeyi amaçlıyor. Bir başka deyişle devreye, 'Kazan / Kazan' modeli girecek.

        Bu anlaşmanın hayata geçmesiyle, Türkiye genelinde müziğin ticari olarak kullanıldığı yüz binlerce noktadan telif geliri elde edilmesi sağlanacak, böylece sanatçıların ve hak sahiplerinin gelirlerinde önemli bir artış bekleniyor. Sektör, bu adımın dijitalleşme sonrası telif gelirlerinin adil dağıtımı konusunda önemli bir dönüm noktası olacağını ve indirimli tarifenin uyumu artıracağını ifade ediliyor.

