Telif sorununa TOBB çözümü

Müzik sektöründe telif hakları konusunda geçmiş yıllara göre önemli ilerlemeler kaydedilse de, sektör temsilcileri arzulanan adil gelir seviyesine henüz ulaşılamadığını belirtiyor. Bu kapsamda, müzik meslek birliklerinin üyelerinin haklarını güvence altına almak için kritik bir anlaşmanın sonuna gelindi.

Temsili fotoğraf

Müzik meslek birlikleriyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanacak dev bir anlaşmayla telif sorununda büyük bir adım atılması hedefleniyor. Anlaşmanın en dikkat çeken yönü, telif ücretlerinin işletmeler için bir hayli indirimli ücret üzerinden belirlenmiş olmasıdır.

Temsili fotoğraf

REKLAM

Anlaşma çalışmasının sonuna gelinirken, önümüzdeki günlerde yapılacak imza töreniyle birlikte, düğün salonlarından kuaförlere kadar TOBB'a bağlı yaklaşık 480 bin işletme otomatikman telif ödeme sistemine dâhil olacak.

KAZAN / KAZAN MODELİ UYGULANACAK

İşletmeler, toplu anlaşmanın getirdiği avantajla, normal tarifeye göre önemli ölçüde indirimli bir telif ücreti ödeme imkanına kavuşacak. Bu, işletmelerin telif yükünü hafifletirken, kayıt dışı müzik kullanımının önüne geçmeyi amaçlıyor. Bir başka deyişle devreye, 'Kazan / Kazan' modeli girecek.