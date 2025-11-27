Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç günlük Türkiye ziyaretinde ilk durağı Ankara'da Anıtkabir ziyaretinin ardından Beştepe'ye geçen Papa XIV. Leo ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

"Papa'nın ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmasını çok anlamlı buluyorum. Küresel barışa dair önemli meseleleri konuştuk. İnsanları göçe zorlayan nedenlere dikkat çektik.

Yüzü hem Doğu'ya hem de Batı'ya dönük bir ülkeyiz. Birçok şehrimizde camii, kilise ve sinagogu yan yana görürüz.

Dini, etnik farklılıkları ayrışma değil zenginlik kaynağı olarak görüyoruz. Küresel barış için üzerimize düşeni yapıyoruz. Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz.

REKLAM

Zulümler karşısında sorumluluk alıyoruz.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik hareketliliği yakından takip ediyoruz. Çoğu çocuk ve kadın 70 bin Gazzeli öldürüldü.

İsrail Gazze'deki tek Katolik kilisesini de vurdu.

Batı'da İslam düşmanlığı tırmanıyor."