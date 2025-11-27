Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Papa XIV. Leo'yla yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Papa'nın ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmasını çok anlamlı buluyorum" dedi. Papa ise Türkiye'nin dünyanın geleceğinde önemli bir yer tuttuğunu ve insanların aşırı görüşler nedeniyle giderek bölündüğünü belirterek, "Türkiye'nin Hristiyan kökenleriyle ayrılmaz bir bağı var" dedi. Papa, insanlığın tehlikede olduğunu ve III. Dünya Savaşı'na zemin hazırlandığını öne sürerek, "Buna asla boyun eğmemeliyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç günlük Türkiye ziyaretinde ilk durağı Ankara'da Anıtkabir ziyaretinin ardından Beştepe'ye geçen Papa XIV. Leo ile görüştü.
Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:
"Papa'nın ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapmasını çok anlamlı buluyorum. Küresel barışa dair önemli meseleleri konuştuk. İnsanları göçe zorlayan nedenlere dikkat çektik.
Yüzü hem Doğu'ya hem de Batı'ya dönük bir ülkeyiz. Birçok şehrimizde camii, kilise ve sinagogu yan yana görürüz.
Dini, etnik farklılıkları ayrışma değil zenginlik kaynağı olarak görüyoruz. Küresel barış için üzerimize düşeni yapıyoruz. Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz.
Zulümler karşısında sorumluluk alıyoruz.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik hareketliliği yakından takip ediyoruz. Çoğu çocuk ve kadın 70 bin Gazzeli öldürüldü.
İsrail Gazze'deki tek Katolik kilisesini de vurdu.
Batı'da İslam düşmanlığı tırmanıyor."
"Türkiye'nin Hristiyan kökenleriyle ayrılmaz bir bağı var"
Erdoğan'ın konuşmasının ardından Papa XIV. Leo açıklamalarda bulundu:
"Akdeniz ve dünyanın geleceğinde önemli bir yeriniz var.
Nazik karşılamanız için çok teşekkür ediyorum. Bu ülkenin Hristiyan kökenleriyle ayrılmaz bağları vardır. Ülkenizin doğal güzellikleri bizleri Tanrı'nın yarattıklarını korumaya teşvik etmektedir.
Türkler harika bir geçmişe sahip. İç çeşitliliğinize değer veriyorsunuz. Bu köprü Türkiye'yi kendine bağlamaktadır. Kadınlar hayata aktif katılımla ülkenize hizmet ediyor.
İki dünya savaşının ardından, ekonomik ve askeri güç stratejilerinin hakim olduğu, küresel düzeyde yüksek gerilimli bir çatışma dönemine tanıklık ediyoruz. İnsanlar aşırı görüşler nedeniyle giderek bölünmekte. Bu, kademeli olarak yürütülen üçüncü bir dünya savaşına zemin hazırlamaktadır. Buna asla boyun eğmemeliyiz. İnsanlığın geleceği tehlikede"