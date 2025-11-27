Beşiktaş'ta gözler ara transferde!

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş çıkış ararken gözler bir yandan da transfer çalışmalarına çevrildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, ocak ayında en az 3 takviye gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Yalçın, orta sahanın merkezine ve stopere öncelik verirken sol bek için de çalışmalar başladı.

JURASEK VE SVENSSON YOLCU

Beşiktaş'a bu sezon başında Benfica'dan kiralanan David Jurasek ile yolların ayrılması bekleniyor.

Çek futbolcunun yanı sıra Jonas Svensson da gönderilecek isimlerin başında yer alıyor.

Siyah-beyazlılar, savunmada Felix Uduokhai'ye gelecek teklifleri de değerlendirecek.

HÜCUMA DA TAKVİYE GELEBİLİR

Beşiktaş'ta bunların yanı sıra hücum hattına da oluşabilecek fırsatlara göre takviyeler gelebilir.

Teknik direktör Sergen Yalçın, orta saha ve savunmaya yapılacak eklemelerin ardından sol kanat ve forvet hattı için de araştırma yapılmasını istedi.

Orijinal bir sol kanat talep eden Yalçın, hücumda da Tammy Abraham'ın şu ana kadar sergilediği performanstan memnun kalmazken kulübenin zenginleştirilmesini istedi.