Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol!
Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol'un yöneteceği açıklandı.
Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak dev derbiyi Yasin Kol yönetecek.
Süper Lig'de haftanın hakemleri şu şekilde:
Yarın:
20.00 Kocaelispor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
29 Kasım Cumartesi:
14.30 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Cihan Aydın
17.00 Gaziaantep FK - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan
20.00 Trabzonspor - Konyaspor: Alper Akarsu
30 Kasım Pazar:
17.00 Antalyaspor - Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler
1 Aralık Pazartesi:
20.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam
20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Yasin Kol