        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol! - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol!

        Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol'un yöneteceği açıklandı.

        Giriş: 27.11.2025 - 12:01 Güncelleme: 27.11.2025 - 12:13
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu.

        Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak dev derbiyi Yasin Kol yönetecek.

        Süper Lig'de haftanın hakemleri şu şekilde:

        Yarın:

        20.00 Kocaelispor - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

        29 Kasım Cumartesi:

        14.30 Çaykur Rizespor - Kayserispor: Cihan Aydın

        17.00 Gaziaantep FK - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

        20.00 Kasımpaşa - RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

        20.00 Trabzonspor - Konyaspor: Alper Akarsu

        30 Kasım Pazar:

        17.00 Antalyaspor - Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe

        20.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş: Halil Umut Meler

        1 Aralık Pazartesi:

        20.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Kadir Sağlam

        20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Yasin Kol

