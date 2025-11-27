Boşanma aşamasındaki karısı davacı oldu! Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı

Kayseri'de boşanma aşamasında olduğu eşi M.Ö. (30) ile çocuklarının yaşadığı evdeki doğalgaz aboneliğini iptal ettiren koca B.Ö. (30), 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan 18 günlük hapis cezasına çarptırıldı. M.Ö.'nün avukatı Emre Can Şeker, kararın emsal olduğunu söyledi.

DHA'nın haberine göre olay, Melikgazi ilçesinde meydana geldi. 9 yıllık evli M.Ö. ve B.Ö. çifti boşanmaya karar verdi. M.Ö., kocası B.Ö. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Davaları devam eden çiftten B.Ö., eşi ve çocuklarının oturduğu evde kendisinin üzerine kayıtlı olan doğal gaz aboneliğini iptal ettirdi.

Mağdur kadının avukatı aracılığı ile şikayetçi olmasının ardından Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca B.Ö. hakkında 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan dava açıldı.

CEZA VERİLDİ

Kayseri 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan B.Ö., savunmasında eşinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını söyleyerek, "Aramızda yaşanan sorunlardan dolayı uzaklaştırma kararı aldırdı. 3 ay eve gitmedim. Faturaları ödememi istedi. Ben de bu yüzden ödemedim. Doğal gaz aboneliği borç nedeniyle kapatıldı. Kesinlikle ben kapattırmadım. Sinirle 'Ben kapattırdım' diye mesaj attım" diye konuştu. Mahkeme hakimi, sanık B.Ö.'yü, 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan önce 1 ay hapis cezasına çarptırdı ardından da 'iyi hal' indirimi uygulanarak cezasını 18 güne düşürdü. Daha sonra da hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.