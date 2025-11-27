Habertürk
Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İngiltere harekete geçti: Lüks konutlara yeni vergi geliyor - İş-Yaşam Haberleri

        İngiltere harekete geçti: Lüks konutlara yeni vergi geliyor

        İngiltere, 2 milyon sterlinden fazla değerdeki konutlar için yeni yıllık vergi duyurdu. İngiliz medyasında yer alan habere göre, yeni ek vergi 2028 yılı nisan ayında yürürlüğe girecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2025 - 09:54 Güncelleme: 27.11.2025 - 09:54
        İngiltere'de lüks konutlara yeni vergi geliyor
        İngiltere'de değeri 2 milyon sterlini aşan on binlerce mülkün sahiplerine, 2028'den itibaren en az 2500 sterlinlik ek bir vergi uygulanacak.

        Yıllık ücret, mevcut vergisiye eklenecek ve mülkün fiyatına bağlı olarak dört ayrı bantta artacak.

        En düşük bant, değeri 2 milyon sterlin ile 2,5 milyon sterlin arasında olan mülkleri kapsarken, en yüksek ücret olan 7500 sterlinlik vergi değeri 5 milyon sterlin veya üzeri olan konutlara uygulanacak. Karardan etkilenecek mülklerin çoğu Londra'da bulunuyor.

        İngiltere'nin Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR), bu önlem ile 2029-2030 yılına kadar yılda yaklaşık 400 milyon sterlin gelirin sağlamasını bekliyor.

        Değişikliği duyuran Maliye Bakanı Rachel Reeves, "Ülkemizde uzun süredir devam eden servet eşitsizliği sorununu çözmek için daha fazla adım atıyorum" dedi. Ancak bu değişiklik, Mali Araştırmalar Enstitüsü (IFS) adlı düşünce kuruluşu tarafından yeterli olmadığı gerekçesiyle eleştirildi. IFS, Bütçeye yanıt olarak "Daha fazla yüksek değerli konut vergisi uygulanması için makul bir gerekçe var, ancak bu verginin tasarımı arzulananın çok gerisinde kalıyor" ifadelerini kullandı.

        Hazine Bakanlığı, söz konusu önlemin İngiltere'deki mülklerin yüzde 1'inden azına uygulanmasını beklediğini ifade etti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

