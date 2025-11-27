Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.914,65 %0,53
        DOLAR 42,4452 %-0,01
        EURO 49,3347 %0,23
        GRAM ALTIN 5.655,04 %-0,48
        FAİZ 38,82 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 72,01 %-1,11
        BITCOIN 91.202,00 %1,12
        GBP/TRY 56,2845 %0,15
        EUR/USD 1,1602 %0,06
        BRENT 62,80 %-0,52
        ÇEYREK ALTIN 9.245,99 %-0,48
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi İşçi alacaklarında zaman aşımına dikkat! - Sosyal Güvenlik Haberleri

        İşçi alacaklarında zaman aşımına dikkat!

        İşçilerin işverenden alacakları konusunda geçmiş yıllarda ücrette farklı, yıllık izin parası ve tazminatlarda farklı zaman aşımı süreleri uygulandı. Şimdi ise tüm işçi alacakları 5 yıllık zaman aşımına tabi bulunuyor. Peki işçi alacaklarında zaman aşımı süreleri nasıl uygulanır? Zaman aşımı hangi tarihten başlar? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, işçi alacaklarında zaman aşımı ile ilgili merak edilenleri yazdı

        Giriş: 27.11.2025 - 07:26 Güncelleme: 27.11.2025 - 07:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşçi alacaklarında zaman aşımı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İşçiler normal çalışma ücretleri, fazla çalışma ücretleri, dini veya milli bayramlardaki çalışma ücretleri, ikramiye ödemeleri, kullanılmayan yıllık izin ücretleri, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, haksız fesih tazminatı gibi alacaklar için dava açabiliyorlar. Bu alacakların tamamı zaman aşımı süresine tabi bulunuyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Geçmişte normal çalışma ücreti, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili ücreti ve ikramiye gibi alacaklarda 5 yıllık zaman aşımı uygulandı. Kullanılmayan yıllık izin ücretlerinde de 2012 yılı öncesinde zaman aşımı süresi beş yıl idi. Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe girdikten sonra 2012 yılında on yıla çıkartıldı. İş Mahkemeleri Kanununun yürürlüğe girdiği 2017 yılında ise tekrar beş yıla çekildi.

        REKLAM

        İşçilerin işverenden talep ettiği kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, haksız fesih tazminatı gibi alacaklarda zaman aşımına ilişkin özel kanunda bir hüküm yoktu. Bu nedenle geçmişte Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre on yıllık zaman aşımı süresi uygulandı. Ancak, 2017 yılında İş Mahkemeleri Kanununda tazminat alacaklarındaki zaman aşımı süresi de 5 yıla indirildi.

        Daha önce doğmuş tazminat alacaklarına uygulanacak zaman aşımı konusunda geçici maddeyle geçiş hükmü eklendi. Buna göre, 25 Ekim 2017 tarihinden önce sona ermiş sözleşmelerden kaynaklı yıllık izin ücreti ile tazminat alacaklarında zaman aşımı süresinin on yıl olarak uygulanması, ancak, 25 Ekim 2017 tarihinden sonraki sürelerin beş yılı aşmaması öngörüldü. Geçiş süreleri artık dolmuş bulunduğu için onun ayrıntılarına girmeye gerek duymadık.

        TÜM İŞ KANUNLARI AYNI SÜRELERE TABİ

        2017’deki değişiklik uyarınca, iş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve eşit davranma ilkesine aykırılık tazminatında zaman aşımı süresi beş yıl olarak belirlendi. Bu düzenleme gereği, beş yıllık zaman aşımı süresi İş Kanununun yanı sıra Türk Borçlar Kanunu, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu kapsamında çalışanlar için de geçerli bulunuyor.

        REKLAM

        ZAMAN AŞIMI SÜRESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

        Zaman aşımı süresinin ne zaman başlayacağı, alacak türüne göre değişiyor. Ücret alacaklarında süre her bir alacağın doğduğu tarihte başlar. Örneğin, fazla çalışma ücreti ödenmediği için açılan davalarda sadece son 5 yıldaki fazla çalışma ücretleri talep edilebilir. Beş yıldan önceki fazla çalışma alacakları zaman aşımına uğrar.

        Buna karşılık kullanılmayan yıllık izin ücreti ile ihbar tazminatı, kıdem tazminatı gibi alacaklar için zaman aşımı süresi iş akdinin feshedildiği tarihte başlar. Sözleşme feshinden itibaren beş yıl içinde dava açan işçi alacak talebinde bulunabilir.

        İşçi zaman aşımı süresi dolduktan sonra da dava açabilir. İşveren zaman aşımının def’i talebinde bulunursa işçi açısından yapacak bir şey yok. Ancak, işveren zaman aşımının def’i talebinde bulunmazsa hakim kendiliğinden zaman aşımı kararı veremez. Yargıtayın bu konuda verilmiş kararları bulunuyor (9. H.D. Esas No: 2016 / 21854, Karar no: 2020 / 7673).

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kıdem tazminatı
        #ihbar tazminatı
        #fazla çalışma ücreti
        #yıllık izin ücreti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        ABD'de 2 askeri personel vuruldu
        Hong Kong'da bir sitede çıkan yangında 44 kişi öldü, 279 kişiden haber alınamıyor
        Hong Kong'da bir sitede çıkan yangında 44 kişi öldü, 279 kişiden haber alınamıyor
        "Enflasyon bir virüs gibidir"
        "Enflasyon bir virüs gibidir"
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        Mbappe gol oldu yağdı, Real Madrid kazandı!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        İngiliz devleri Zeki Çelik'in peşinde!
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Yılın son MGK toplantısı sona erdi
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        3 kişiyi öldüren seri katil tutuklandı
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        "Venezuela'ya baskı petrolle ilgili"
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!