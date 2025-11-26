Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"nde konuştu. Konuşmasında, "Sağlık alanında bir devrime imza attığımız tartışmasız bir gerçektir." diyen Erdoğan, "Yürüttüğümüz çalışmalarla kaliteli bir sağlık sistemini hayal olmaktan çıkardık, hizmete sunduk. 2002'den bu yana personel sayımızı yüzde 288 artırdık. Son 1,5 yıl içinde 99 bin 567 yeni atama yaptık. Şehir hastanelerimizden 25 tanesi hizmete girdi. 13 şehir hastanesinin yapımı devam ediyor. Toplamda 9 şehir hastanesinin proje ve arsa çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullandı

        Giriş: 26.11.2025 - 14:23 Güncelleme: 26.11.2025 - 15:03
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"nde konuştu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Tıp camiasının kıymetli temsilcileri, kıymetli bakanlar ve heyet başkanları, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında kamuda ve özelde milletimize hizmet eden her bir sağlık personelimize selamlarımı muhabbetlerimi gönderiyorum. Kurultayda çıkan sonuçların milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ödüle layık görülen bilim insanlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

        "TIPTAKİ GELİŞMELER İNSANLIĞIN ORTAK KAZANIMIDIR"

        İnsanın sağlıklı, özgür ve onurlu bir hayat sürmesinden daha kıymetli bir şey yoktur. Deva ve şifa arayışı yeryüzünde insanla başlamıştır ve devam etmektedir. Tıp ilmindeki gelişmeler, keşifler, buluşlar, hangi milletten hangi kuruluştan olursa olsun insanlığın ortak kazanımıdır.

        Sağlık her işin başıdır. Huzurlu bir hayatın temel şartıdır. Hastalanan her insanın tedavi imkanı bulamadığı bir dünya adil, eşit ve yaşanabilir bir dünya değildir. Tıbbi gelişmelerin insanlığın hizmetine eşit sunulmadığı bir dünya adil ve eşit bir dünya değildir. Dünya Gazze'de 2 yıl boyunca hastanelerin bombalanmasına, masum bebeklerin katledilmesine seyirci kaldı.

        "SAĞLIKTA BİR DEVRİME İMZA ATTIĞIMIZ TARTIŞMASIZ BİR GERÇEK"

        Sağlığa büyük önem verdik. Ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden istifade edebilmesini sağladık. Yürüttüğümüz çalışmalarla kaliteli bir sağlık sistemini hayal olmaktan çıkardık, hizmete sunduk. 2002'den bu yana personel sayımızı yüzde 288 artırdık. Son 1,5 yıl içinde 99 bin 567 yeni atama yaptık. Şehir hastanelerimizden 25 tanesi hizmete girdi. 13 şehir hastanesinin yapımı devam ediyor. Toplamda 9 şehir hastanesinin proje ve arsa çalışmaları sürüyor. Sağlık alanında bir devrime imza attığımız tartışmasız bir gerçektir.

        Donanım ve sağlık alt yapısında dünyada birinci ligde olmamız yetmez. Bilimsel araştırmalarda ve tıbbi cihaz üretiminde de dünyanın en iyi ülkesi olmalıyız. Çalışacağız, geliştireceğiz, üreteceğiz ve Türkiye'yi çok farklı bir seviyeye hep beraber taşıyacağız."

