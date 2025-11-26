Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Tıp camiasının kıymetli temsilcileri, kıymetli bakanlar ve heyet başkanları, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında kamuda ve özelde milletimize hizmet eden her bir sağlık personelimize selamlarımı muhabbetlerimi gönderiyorum. Kurultayda çıkan sonuçların milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ödüle layık görülen bilim insanlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum.

"TIPTAKİ GELİŞMELER İNSANLIĞIN ORTAK KAZANIMIDIR"

İnsanın sağlıklı, özgür ve onurlu bir hayat sürmesinden daha kıymetli bir şey yoktur. Deva ve şifa arayışı yeryüzünde insanla başlamıştır ve devam etmektedir. Tıp ilmindeki gelişmeler, keşifler, buluşlar, hangi milletten hangi kuruluştan olursa olsun insanlığın ortak kazanımıdır.

Sağlık her işin başıdır. Huzurlu bir hayatın temel şartıdır. Hastalanan her insanın tedavi imkanı bulamadığı bir dünya adil, eşit ve yaşanabilir bir dünya değildir. Tıbbi gelişmelerin insanlığın hizmetine eşit sunulmadığı bir dünya adil ve eşit bir dünya değildir. Dünya Gazze'de 2 yıl boyunca hastanelerin bombalanmasına, masum bebeklerin katledilmesine seyirci kaldı.