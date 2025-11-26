Habertürk
        Haberler Dünya Belçika'da grevin son gününde hayat durdu | Dış Haberler

        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu

        Belçika'da, hükümetin tasarruf tedbirlerini protesto etmek için başlatılan 3 günlük grevin son gününde kamu hizmetleri ve toplu taşıma aksadı, uçuşlar durdu.

        Giriş: 26.11.2025 - 14:57 Güncelleme: 26.11.2025 - 14:57
        1

        Grev dalgası çerçevesinde bugün kamu çalışanlarının büyük kısmı iş başı yapmadı, okul, kreş, hastane ve belediye hizmetleri durma noktasına geldi. Çöp toplama ve posta hizmetleri de aksadı.

        2

        Demir yolu çalışanlarının greve katılması dolayısıyla ülke genelinde tren seferlerinin sayısı düşürüldü.

        3

        Greve, Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışan personelin de katılmasıyla Charleroi havalimanından bütün seferler, Brüksel havalimanından da kalkış yönlü seferler iptal edildi.

        4

        Ülkede şubat ayında göreve başlayan, Bart De Wever'in başbakanlık görevini üstlendiği hükümet, ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sının (GSYH) yüzde 100'ünü aşan "aşırı yüksek" kamu borcunu azaltacak tedbirleri hayata geçirmek istiyor.

        5

        Sendikalar, hükümetin sosyal harcamalarda planladığı kesintileri ve kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor. Bu çerçevede, Belçika'da yıl içinde çok sayıda grev yapılmış, uçuşlar gerçekleştirilememiş ve hayat durma noktasına gelmişti.

        *Haberin görselleri AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

