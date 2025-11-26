Habertürk
        Melisa Kölekçi ve 2 kişiyi öldüren katil Hakan K. yakalandı | SON DAKİKA HABERİ

        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!

        İstanbul Büyükçekmece'de, 10 Kasım gecesi 3 kişinin öldürüldüğü seri katliamda, önemli bir gelişme yaşandı. Önce otelde 27 yaşındaki Melisa Kölekçi'yi öldüren ardından dışarıda aracın içinde bekleyen Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz'ı öldüren katil zanlısı 32 yaşındaki Hakan K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından dün Avcılar'da yakalandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre yakalanan katil zanlısı işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Giriş: 26.11.2025 - 11:16 Güncelleme: 26.11.2025 - 11:39
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
