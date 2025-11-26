Habertürk
Habertürk
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı! - Galatasaray Haberleri

        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!

        TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı'nın 45 günlük cezasını onadığını açıkladı.

        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 18:34 Güncelleme: 26.11.2025 - 18:43
        Tahkim Kurulu'ndan Eren Elmalı kararı!
        Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis oynadığı gerekçesiyle ceza alan Galatasaraylı futbolcu Eren Elmalı'nın 45 günlük cezasını onadığını açıkladı.

        TFF'nin resmi sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Futbolcu Evren Eren Elmalı’nın PFDK’nın 13.11.2025 tarih ve E.2025-2026/659 - K.2025-2026/736 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Futbolcu Evren Eren Elmalı’nın bahis eylemi nedeniyle FDT’nin 57/2. ve 13. maddeleri uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle, karar verilmiştir.

