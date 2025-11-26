Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Anasayfa Video 26 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        26 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Kasım 2025 - 17:32 Güncelleme: 26 Kasım 2025 - 17:34

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 26 Kasım 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Bu konuda iki yıldır, analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz

        * Türk savunma sanayisinin önde gelen kuruluşlarıyla entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirmek amacıyla 6,5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı

        * ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rus lider Putin'in en üst düzey dış politika danışmanı Yuri Ushakov ile bir telefon görüşmesi yaparak Ukrayna için bir barış planı üzerinde birlikte çalışmayı önerdiği, Witkoff'un Putin'in Trump ile bu konuyu nasıl gündeme getirebileceği konusunda Ushakov'a tavsiyelerde bulunduğu ortaya çıktı

        * Beşiktaş Kulübü, Samsunspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi

        * Adile Naşit'in hayatı, 'Adile Naşit' adıyla sinema filmine uyarlandı. Filmde, Adile Naşit'i canlandıran Meltem Kaptan ile Münir Özkul'a hayat veren Levent Can, Habertürk'e konuştu

        BAKMADAN GEÇME

        Evin içi göründüğü için yıkım kararı verilen üst geçit, 1 metre yanına yeniden yapılıyor
        Evin içi göründüğü için yıkım kararı verilen üst geçit, 1 metre yanına yeniden yapılıyor
        Canan Karatay eşine veda etti
        Canan Karatay eşine veda etti
        Bakan Ersoy: Taş Tepeler dünyanın Neolitik başkenti olacak
        Bakan Ersoy: Taş Tepeler dünyanın Neolitik başkenti olacak
        Ceyda Ateş: Ameliyat son seçenek
        Ceyda Ateş: Ameliyat son seçenek