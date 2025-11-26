26 Kasım 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 26 Kasım 2025'in öne çıkan haberleri...

* Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Bu konuda iki yıldır, analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz

* Türk savunma sanayisinin önde gelen kuruluşlarıyla entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirmek amacıyla 6,5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı

* ABD Başkanlık Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rus lider Putin'in en üst düzey dış politika danışmanı Yuri Ushakov ile bir telefon görüşmesi yaparak Ukrayna için bir barış planı üzerinde birlikte çalışmayı önerdiği, Witkoff'un Putin'in Trump ile bu konuyu nasıl gündeme getirebileceği konusunda Ushakov'a tavsiyelerde bulunduğu ortaya çıktı

* Beşiktaş Kulübü, Samsunspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi

* Adile Naşit'in hayatı, 'Adile Naşit' adıyla sinema filmine uyarlandı. Filmde, Adile Naşit'i canlandıran Meltem Kaptan ile Münir Özkul'a hayat veren Levent Can, Habertürk'e konuştu