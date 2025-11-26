Habertürk
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza - İş-Yaşam Haberleri

        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza

        Türk savunma sanayisinin önde gelen kuruluşlarıyla entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'yi güçlendirmek amacıyla 6,5 milyar dolar değerinde sözleşmeler imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 14:00 Güncelleme: 26.11.2025 - 14:00
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, HAVELSAN'ın ev sahipliğinde düzenlenen imza törenine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve sektör temsilcileri katıldı.

        SSB koordinasyonunda, imzalanan sözleşmeler kapsamında yürütülecek çalışmaların ekonomik büyüklüğü yaklaşık 6,5 milyar doları buluyor.

        Haluk Görgün, törende yaptığı konuşmada, Savunma Sanayii İcra Kurulunda (SSİK) alınan kararların sözleşmeye dönüştürülmesi süreçlerinin titizlikle sürdüğünü belirtti.

        Görgün, son kurul toplantısında özellikle taarruzi sistemler ve hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik kararlar alındığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Bu süreçte Roketsan ve ASELSAN şirketimiz geçmişte ürettikleri, geliştirdikleri, daha evvel envantere kazandırdıkları hava savunma, yakın ve uzun mesafeli hava savunma sistemlerine ilaveten, bugün yine Roketsan'ın envantere kazandırılmış taarruzi sistemleri ve bunların gelişmiş versiyonları ile alakalı sözleşmeleri imzaladık. Şirketlerimiz gece gündüz durmadan, var olan sistemleri iyileştirme, geliştirme, etki gücünü artırma ve kahraman ordumuzun caydırıcı gücünü ortaya koyabilecek kabiliyetleri artırmak üzere çalışmalarına devam ediyorlar."

        "HEM İHTİYACI KARŞILIYOR HEM DE İHRAÇ EDİYORUZ"

        Gelinen noktada imzalanan sözleşmelerin ve ihracat başarısının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Görgün, Türkiye'nin, savunma sanayisinde sınıf atladığını vurguladı.

        Türkiye'nin artık küresel bir oyuncu olduğuna dikkati çeken Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bugün gelinen noktada Allah'a çok şükür imzaladığımız sözleşmeler ve bu sözleşmeler kapsamında birtakım ürünleri ihraç eder konuma gelmiş olmanın da ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye artık savunma sanayisi ürünü ihraç eden ülkeler arasında ilk 10'da kendine yer bulan bir ülke. Hava savunma sistemleri ihtiyaçlarını karşılarken diğer taraftan farklı kademelerde, mertebelerde hava savunma sistemlerini ihraç edebilen bir ülke konumuna geldi."

        "ÇELİK KUBBE'NİN YAZILIM VE DONANIMI TAMAMEN YERLİ"

        Hava savunma doktrinindeki "Çelik Kubbe" kavramına ve sistemlerin yerliliğine de değinen Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Tabii Çelik Kubbe yapısıyla ta geçmişten başlayan katmanlı hava savunma sistemleri mimarisinin tüm unsurlarının hamdolsun hem alt sistemlerini hem bunların bütünleşik bir şekilde bir ağ yapısı içinde çalışabilecek hem yazılım ve donanımlarını yerli ve milli üretebilme kabiliyetine sahip olmak, diğer taraftan da caydırıcılığımızı artıracak taarruzi sistemlerin seri üretimini imzalamış olmak ve bunların menzillerini, bunların etki alanlarını artıracak çalışmaların devam etmesinin huzuruyla, mutluluğuyla çalışıyoruz."

        "SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR EKOSİSTEM OLUŞTURDUK"

        Haluk Görgün, Türkiye'nin son 23 yılda savunma sanayisinde yakaladığı ivmenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şirketlere ve genç mühendislere duyduğu güvenin bir sonucu olduğunu belirtti.

        Bu güvenle birlikte ortaya çıkan ürünlerle kendi kendine yeten, sürdürülebilir bir ekosistem oluşturduklarını ifade eden Görgün, "Dost ve müttefik ülkelerle de ürettiklerini paylaşan ve ihracatta ilk 10 arasına giren bir savunma sanayisi ihracatçısı ülke konumuna geldik. Yaptıklarımız kıymetli, başardıklarımız anlamlı ama biz hep beraber biliyoruz ki daha çok yapacaklarımız var. Daha çok geliştirmemiz gerekiyor. Biz ekibimize, sektörümüze güveniyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

        SEKTÖR LİDERLERİNDEN "STRATEJİK GÜÇ" VE "SERİ ÜRETİM" MESAJI

        ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da atılan imzaların ülke açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı. Akyol, "Bugün gerçekten ülkemiz açısından stratejik imzalara şahitlik ettik. Hava savunma sistemlerimizin yüksek adetlerde üretimi için imzalar attık. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

        Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de şöyle konuştu:

        "Bugünkü imza töreniyle aslında Silahlı Kuvvetlerimizin stratejik gücüne çok ciddi katkı sağlayacak birçok projeyi de hayata geçirmiş olduk. Uzay sistemlerinden hava savunma sistemlerine, tanksavar sistemlere ve stratejik sistemlere kadar birçok projenin seri üretim anlaşmasını bugün imzaladık. Hayırlı, uğurlu olsun."

        "ÜLKEMİZİN BEKASINA CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK"

        SSB Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar da projelerin kritik niteliğine dikkati çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Avşar, şunları kaydetti:

        "Bugün imzaladığımız projeler ülkemizin bekasına çok ciddi katkılarda bulunacak, Silahlı Kuvvetlerimizin caydırıcılığını artıracak, vurucu gücünü artıracak gerçekten çok kritik projeler. Bu projelerde emeği geçen Milli Savunma Bakanlığımıza, Silahlı Kuvvetlerimize, Savunma Sanayii Başkanlığındaki çalışma arkadaşlarıma ve firmalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

