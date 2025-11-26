Domenico Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Ferençvaroş mücadelesi öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Tedesco'nun açıklamaları:

"İLK SANİYEDEN İTİBAREN HAZIR OLMAMIZ GEREKİYOR"

"Çok önemli bir maç olacak. Her maç bizim için çok önemli. En önemli maç, bir sonraki maç her zaman. Ferençvaroş şu an üst sıralarda ve orayı hak ediyorlar. Güçlü ve savunması zor bir takım. İlk saniyeden itibaren hazır olmamız gerekiyor."

"EKSİKLER PROBLEM DEĞİL, BİZ HAZIRIZ" "Bizim için cezalı oyuncular olması zor olmayacak. Tüm oyuncular eşit, tüm oyuncular aynı. Her maç başka oyuncuya sıra geliyor. Kadro kurarken yeni yüzler görmekten mutlu oluyorum. Eksikler problem değil, biz hazırız." "AVRUPA MAÇLARI GÜZELDİR" -"Milli ara ritminizi bozuyor mu? Derbiden önce Avrupa maçı oynamak nasıl bir durum?" Domenico Tedesco: Milli takıma kaç oyuncunuzun gittiğiyle alakalı. Bizim durumumuzda 12 oyuncu gidiyor, 8'i oynuyor. Oynadıkları için ritm kaybetmiyoruz. Milli ara sonrası fiziksel olarak iyiydik, şimdi de iyiydik. Avrupa maçları güzeldir. Bizim için pozitif bir durum. "TÜM OYUNCULAR OYNAMAYI HAK EDİYOR" "Cezalar, eksikler bu oyunun bir parçası. Çok fazla maç oynadığınız zaman eksik oyuncular olması normal. İyi bir kadromuz var, tüm oyuncular oynamayı hak ediyor. Ben de yeni oyunculara şans vermekten mutlu oluyorum. Tüm oyuncular oynamayı hak ediyor. Güçlü bir kadromuz ve iyi gençlerimiz var. Bir oyuncunun sırası gelmişse gelmiştir. Mesela kız arkadaşınız var, vaktim olduğunda seninle tatile gidiyorum ama onun vakti olduğunda benimle tatile gitmiyorsa olmaz."

"ORTALARI ENGELLEMELİYİZ!" "Sadece ortalarda değil arkaya koşularda da iyi bir takım Ferençvaroş. Vargas, hava topu mücadelesi konusunda en iyi oyuncu. Çünkü o orta geldiği zaman durumu harika şekilde okuyor, nasıl ve ne zaman zıplaması gerektiğini biliyor. Gollerinin yüzde 30'u kafa vuruşlarıyla. Bunları iyi savunmalıyız. Ortaları engellemeliyiz. İşin kaynağına bakınca, ortaları engellemeliyiz. Ceza sahası içinde ayık olmalı, temaslı oynamalı ve hazır olmalıyız. Topu uzaklaştırırken, nasıl uzaklaştırmamız gerektiğini konuştuk. Hem konuştuk hem çalıştık ama sahada bazen işler farklı oluyor." "LEVENT'İ 11'DE GÖREBİLİRİZ" "Levent Mercan yarın ilk 11'de olacak mı?" Domenico Tedesco: Evet onu yarın ilk 11'de görebiliriz. "FERENCVAROS EN ZOR TAKIMLARDAN BİRİ" "Ferençvaroş, tabloya bakınca nasıl bir takım olduğunu gösteriyor. Bu turnuvadaki en zor takımlardan biri. Direkt ve dikine oynayan bir takım. Birçok istatistikte oyuncuları lider durumda. Naby Keita var, Liverpool'da ve Leipzig'de oynadı. Kadrolarında çok kaliteli oyuncular var. İlk saniyeden itibaren hazır olmalıyız."