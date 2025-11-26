Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Hapşırmak kalbinizi durdurur mu? Kalbiniz yumruk kadar mı? İşte kalbe dair birbirinden ilginç 10 bilgi!

        Hapşırmak kalbinizi durdurur mu? Kalbiniz yumruk kadar mı? İşte kalbe dair birbirinden ilginç 10 bilgi!

        Vücudumuzun en çalışkan organı olan kalp hakkında bildiklerimiz sandığımızdan çok daha sınırlı olabilir. Halk arasında dilden dile dolaşan "hapşırınca kalbin durduğu" efsanesinden, haftanın hangi gününde kalp krizlerinin arttığına kadar bilim dünyasının doğruladığı şaşırtıcı gerçekler mevcut. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2025 - 07:30 Güncelleme: 26.11.2025 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Günde ortalama yüz bin kez atan ve yaşamın kaynağı olan kalbimiz, sadece biyolojik bir pompa olmanın ötesinde, duygusal ve fiziksel pek çok gizemi de barındırıyor. Kalbinizin vücut dışına çıkarıldığında bile atmaya devam edebildiğini veya gülmenin damarlarınız üzerindeki mucizevi etkisini biliyor muydunuz? İşte insan kalbine dair duyunca çok şaşıracağınız o detaylar haberimizin devamında...

        HAPŞIRINCA KALP DURUR MU?

        Halk arasında en yaygın inanışlardan biri, hapşırma esnasında kalbin anlık olarak durduğudur. Ancak uzmanlar bunun teknik olarak doğru olmadığını belirtiyor. Hapşırdığınızda göğüs kafesinizdeki basınç değişir ve bu durum kan akışını etkiler.

        Kalp bu değişimi telafi etmek için ritmini anlık olarak değiştirir; yani bir duraksama değil, sadece ritimsel bir düzeltme yaşanır. Dolayısıyla "çok yaşa" denmesinin sebebi kalbinizin durması değil, nezaket gereğidir.

        REKLAM

        PAZARTESİ GÜNLERİ VE YILBAŞI TEHLİKESİ

        İstatistikler, kalp krizlerinin rastgele zamanlarda gerçekleşmediğini gösteriyor. Araştırmalara göre, pazartesi sabahları kalp krizi riskinin en yüksek olduğu zaman dilimi.

        Bunun temel nedeni olarak, hafta sonu sonrası iş hayatına dönüşün yarattığı stres hormonu olan kortizol seviyesindeki artış gösteriliyor. Benzer şekilde, yılın en çok kalp krizi vakası görülen günü ise 25 Aralık. Kış aylarının getirdiği soğuk hava ve tatil döneminin yarattığı duygusal dalgalanmalar bu riski artırıyor.

        KENDİ ELEKTRİĞİNİ KENDİSİ ÜRETİYOR

        Kalbi diğer organlardan ayıran en büyüleyici özelliklerden biri, kendi elektriksel uyarısını yaratabilme yeteneğidir. Beyinden tamamen bağımsız bir elektrik sistemine sahip olan kalp, yeterli oksijen sağlandığı sürece vücut dışına çıkarılsa bile atmaya devam edebilir. Bu özellik, kalp nakli ameliyatlarının başarısındaki en kritik faktörlerden biridir.

        BOYUTU KÜÇÜK AMA GÜCÜ İNANILMAZ

        Yetişkin bir insanın kalbi ortalama iki elin yumruğu büyüklüğündedir, ancak yaptığı iş boyutuyla kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Ortalama bir yaşam süresi boyunca kalp, yaklaşık 1,5 milyon varil kan pompalar.

        Bu miktar, 200 adet tanker vagonunu doldurmaya yeterlidir. Mutfak musluğunu sonuna kadar açtığınızda 45 yıl boyunca hiç kapatmadan akıttığınız suyun miktarı, kalbin bir ömür boyu pompaladığı kan miktarına eşittir.

        GÜLMEK VE DUYGUSAL BAĞLANTILAR

        Kalp sağlığı sadece beslenme ve egzersizle ilgili değildir; duygular da doğrudan etkilidir. Güldüğünüzde kan damarlarınızın iç duvarları gevşer ve kan akışı yüzde 20 oranında artar. Bu durum tüm vücudun rahatlamasını sağlar.

        Öte yandan, aşırı üzüntü veya stres durumunda "kırık kalp sendromu" adı verilen geçici bir kalp rahatsızlığı yaşanabilir. Bu sendromun belirtileri kalp krizine çok benzer ve duygusal travmaların fiziksel etkisini kanıtlar niteliktedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Kıyı bölgeler için lodos ve yağmur uyarısı
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        Cimbom'a Union Saint-Gilloise şoku!
        33 maçlık seri sona erdi!
        33 maçlık seri sona erdi!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        Buruk'tan Union SG yenilgisi sonrası tepki!
        "Anlaşmaya yaklaştığımızı düşünüyorum"
        "Anlaşmaya yaklaştığımızı düşünüyorum"
        Baba-oğul ölü halde bulundu
        Baba-oğul ölü halde bulundu
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Ederson PFDK'ya sevk edildi!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Paybull'un genel müdürü diploması iptal edilen 28 kişiden biri
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        Kızılay tabelasının gençlerle imtihanı!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        "Odağımız terör örgütünün feshidir"
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        "Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"
        "Türkiye diplomatik gayretlerine devam edecek"
        "Türkiye diplomatik gayretlerine devam edecek"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"
        "Türkiye tarihi bir eşiktedir"