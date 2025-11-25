Galatasaray'ın 33 maçlık serisi sona erdi!
Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, ilk 8'e kalma yolunda büyük fırsatı tepti. Sarı-kırmızılıların 33 maçlık dev serisi de bu mağlubiyetle birlikte sona erdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla Aslan'ın iç sahada resmi maçlardaki yenilmezlik serisini sona erdi.
Cimbom bu müsabaka öncesinde evinde son olarak 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys'a kaybetmişti.
Sarı-kırmızılılar daha sonra Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, UEFA Şampiyonlar Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer olmak üzere yaptığı 33 karşılaşmada 24 galibiyet, 9 beraberlik almıştı.
REKOR KIRMA ŞANSINI KAÇIRDI
Sarı-kırmızılı ekip, Union SG'ye mağlup olarak kulüp tarihinde ilk kez dört kez üst üste Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanma şansını kaçırdı.
Union SG maçına kadar oynadığı son 3 maçta Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı da 3-0 yenen Galatasaray, 13 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşamıştı.
Sarı-kırmızılı ekibin bu serisi Union SG mağlubiyetiyle sona ererken, kulüp rekorunu kırma şansı da ortadan kalktı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2. MAĞLUBİYET
Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşılaşmasıyla bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. yenilgisini aldı.
Cimbom daha önce ilk hafta deplasmanda Alman takımı Eintracht Frankfurt'a 5-1’lik skorla kaybetmişti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık'ta Fransız ekibi Monaco'ya konuk olacak.
AVRUPA'DA 14 MAÇ SONRA GOL ATAMADI
Galatasaray, UEFA turnuvalarında 14 maç aradan sonra gol sevinci yaşayamadı.
Son olarak geçen sezon İsviçre temsilcisi Young Boys'a iç sahada 1-0 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında gol atamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 14 Avrupa kupası maçında rakip fileleri sarsmayı başardı.