Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam İşte dünyanın en iyi 100 yemeği! 7 lezzetimiz listede

        İşte dünyanın en iyi 100 yemeği

        Taste Atlas'ın her yıl geleneksel olarak paylaştığı 'dünyanın en iyi 100 yemeği' listesi, yeni versiyonu açıklanmadan önce tekrardan gündem oldu. Kullanıcı oylarıyla şekillenen listede zirvede Kolombiya mutfağından lechona yer alırken, Türkiye'den çökertme kebabı 7. sırada kendine yer buluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 10:13 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Geleneksel tarifler ile otantik restoranların öne çıkarılması için içerik üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası), kullanıcılarının oylarından yola çıkarak 2024 yılının en iyi 100 lezzetini açıklamıştı. 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' listesi yeni versiyonu açıklanmadan önce tekrardan gündem oldu.

        2

        Birinci sırada, Kolombiya'dan bir et yemeği olan lechona bulunuyor. Listede elbette Türkiye'den de lezzetler var. Kibrit inceliğinde kızartılmış patateslerin üzerine bonfile etin konulduğu, sarımsaklı yoğurt ve domates sosuyla birlikte servis edilen çökertme kebabı 7. sırada yer alıyor.

        3

        Cağ adı verilen şişler kullanılarak servis edilen, Erzurum'un meşhur cağ kebabı 9. sırada...

        4

        Bursa'nın ünlü İskender kebabı listede 26. sırada öne çıkıyor.

        5

        Kuzu şiş, 28. sırada karşımıza çıkıyor.

        6

        Dünyanın en iyi 100 yemeği listesinde Adana kebap 47. olarak kendine yer bulmuş.

        7

        Süt, tereyağı ve unla püre haline getirilen közlenmiş patlıcanın üzerine et konularak servis edilen hünkar beğendi 51. seçilmiş.

        8

        Adapazarı'nın meşhur ıslama köftesi ise listenin 59. lezzeti olmuş.

        9

        Dünyanın en iyi 100 yemeği listesinin ilk 10'u şu şekilde:

        10

        1- Kolombiya, lechona

        11

        2- İtalya, Napoli pizzası

        12

        3- Brezilya, picanha

        13

        4- Cezayir, rechta

        14

        5- Tayland, phanaeng curry

        15

        6- Arjantin, asado

        16

        7- Türkiye, çökertme kebabı

        17

        8- Endonezya, rawon

        18

        9- Türkiye, cağ kebabı

        19

        10- Etiyopya, tibs

        #haberler
        #taste atlas
        #Dünyanın En İyi 100 Yemeği
        #çökertme kebabı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Mardin'de vahşet! 3 kişi ölü bulundu!
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        Paybull Elektronik Para Ödeme kuruluşuna el konuldu
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        "Ne oturuyorsunuz?" kavgası cinayetle bitti!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        G.Saray Devler Ligi'nde ilk peşinde!
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Yatırım fonlarında vergi ayrıntısı
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Baba evinde kanlı kardeş kavgası!
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Dizel araçlara 'gazdan' yakıt
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Yanardağda 12 bin yıl sonra ilk patlama!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        Kompresör vahşetinde pantolon çöpe atılmıştı... Sıcak gelişme!
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Papa 14. Leo ilk yurtdışı ziyaretinde neden İznik'e gidiyor?
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        Birbirinden ilginç 10 gerçek
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        Şiddetin yeni boyutu: Sokaktan ekrana!
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        "Ukrayna ve Rusya Abu Dabi'de görüştü" iddiası
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon