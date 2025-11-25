İşte dünyanın en iyi 100 yemeği
Taste Atlas'ın her yıl geleneksel olarak paylaştığı 'dünyanın en iyi 100 yemeği' listesi, yeni versiyonu açıklanmadan önce tekrardan gündem oldu. Kullanıcı oylarıyla şekillenen listede zirvede Kolombiya mutfağından lechona yer alırken, Türkiye'den çökertme kebabı 7. sırada kendine yer buluyor
Geleneksel tarifler ile otantik restoranların öne çıkarılması için içerik üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası), kullanıcılarının oylarından yola çıkarak 2024 yılının en iyi 100 lezzetini açıklamıştı. 'Dünyanın en iyi 100 yemeği' listesi yeni versiyonu açıklanmadan önce tekrardan gündem oldu.
Birinci sırada, Kolombiya'dan bir et yemeği olan lechona bulunuyor. Listede elbette Türkiye'den de lezzetler var. Kibrit inceliğinde kızartılmış patateslerin üzerine bonfile etin konulduğu, sarımsaklı yoğurt ve domates sosuyla birlikte servis edilen çökertme kebabı 7. sırada yer alıyor.
Cağ adı verilen şişler kullanılarak servis edilen, Erzurum'un meşhur cağ kebabı 9. sırada...
Bursa'nın ünlü İskender kebabı listede 26. sırada öne çıkıyor.
Kuzu şiş, 28. sırada karşımıza çıkıyor.
Dünyanın en iyi 100 yemeği listesinde Adana kebap 47. olarak kendine yer bulmuş.
Süt, tereyağı ve unla püre haline getirilen közlenmiş patlıcanın üzerine et konularak servis edilen hünkar beğendi 51. seçilmiş.
Adapazarı'nın meşhur ıslama köftesi ise listenin 59. lezzeti olmuş.
Dünyanın en iyi 100 yemeği listesinin ilk 10'u şu şekilde:
1- Kolombiya, lechona
2- İtalya, Napoli pizzası
3- Brezilya, picanha
4- Cezayir, rechta
5- Tayland, phanaeng curry
6- Arjantin, asado
7- Türkiye, çökertme kebabı
8- Endonezya, rawon
9- Türkiye, cağ kebabı