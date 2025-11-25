İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi

İkinci elde fiyatlar enflasyonun gerisinde kaldı
Sıfır otomobillerde kampanyalar ve satış rekorları kırılırken, ikinci el araç tarafındaki gelişmeler de merak konusu haline geldi. Raporlar, ikinci el araçlarda reel fiyatların önceki aya kıyasla aynı kalırken geçen yılın aynı dönemine göre ise gerileme gösterdiğini ortaya koyuyor. Öte yandan, ikinci el araç fiyatlarındaki artış oranının enflasyon, dolar ve Euro'daki 1 yıl değişimlerin de gerisinde kaldığı belirtiliyor. Sektör yetkilileri, önümüzdeki dönemde sıfır araç fiyatlarındaki kredi koşullarının ve tüketici talebinin ikinci el piyasasının gidişatını belirleyeceğini vurguluyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...
Sıfır otomobil satışlarında tüm zamanların rekorunun kırıldığı Ekim ayında, ikinci el araç sektöründe de hareketli gelişmeler yaşandı.
Sektör temsilcileri, düşük kilometreli araçlara talebin arttığını belirtirken, bu dönemde fiyatlarda ise 'ılımlı' artışların yaşandığı kaydediliyor.
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ve sahibinden.com işbirliği ile hazırlanan 'Otomobil Piyasası Görünümü' raporuna göre, otomobil piyasasında reel fiyatlar alıcılar için satın alma gücü avantajı sağlamaya devam ediyor.
İkinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden ve Ekim ayı verileri incelenerek hazırlanan rapora göre, reel fiyatlar önceki aya kıyasla aynı kalırken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 gerileme gösterdi. Ekim 2025’te ortalama otomobil fiyatı 1 milyon 86 bin TL oldu.
2024 MODELLERDE FİYATLAR GERİLİYOR
Rapor, bir önceki aya göre yaş grubu fiyat analizinde, tüm yaş segmentlerinde hareketliliğin sürdüğünü ortaya koyuyor.
Ortalama fiyatlar 2019 model araçlarda 1 milyon 407 bin TL, 2020 model araçlarda 1 milyon 611 bin TL, 2021 model araçlarda 1 milyon 616 bin TL, 2022 model araçlarda 1 milyon 785 bin TL, 2023 model araçlarda 1 milyon 943 bin TL olarak gerçekleşti.
Ayrıca ikinci el otomobil piyasasının en yenisi 2024 model araçların ortalama fiyatı ise yüzde 0,6 azalarak 2 milyon 46 bin TL oldu.
Tüm araç sınıflarında yıllık ve aylık bazda fiyatlar ılımlı artış gösterdi. Buna göre, yıllık fiyat değişimi en yüksek yüzde 26 ile B sınıfında, en düşük yüzde 21,5 ile E sınıfında gerçekleşti.
C sınıfında yüzde 25,4, D sınıfında ise yüzde 24 oldu. Ortalama fiyatlar B sınıfında 717 bin 211 TL, C sınıfında 960 bin 603 TL, D sınıfında 1 milyon 379 bin TL ve E sınıfında 2 milyon 245 bin TL oldu.
Raporda farklı yakıt türlerindeki araçların fiyat performansları da değerlendirildi. Ekim verilerine göre, elektrikli araçlar hariç tüm yakıt türlerinde ortalama fiyatlar bir miktar yükseldi.
Ortalama fiyatlar benzinli araçlarda 1 milyon 335 bin TL, benzin & LPG’li araçlarda 579 bin 680 TL, dizel araçlarda 1 milyon 63 bin TL, hibrit araçlarda 2 milyon 434 bin TL ve elektrikli araçlarda 3 milyon 697 bin TL olarak gerçekleşti.
Yıllık fiyat değişim oranında ise benzinli araçlar yüzde 20,9, benzin ve LPG’li araçlar yüzde 16,6, dizel araçlar yüzde 18,4, hibrit araçlar yüzde 13,9, elektrikli araçlar yüzde 14,3 değişim gösterdi.
FİYATLAR DÖVİZ VE ENFLASYONUN ALTINDA KALDI
Online ikinci el araç platformlarından VavaCars da, yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi’nin Ekim 2025 sonuçlarını açıkladı.
VavaCars’ın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı rapora göre, yıllık bazda ikinci el araç fiyatları son on iki ayda yüzde 23,09 arttı.
Aynı dönemde enflasyon yüzde 32.87, dolar yüzde 22.6 ve Euro yüzde 30.5 yükseldi. 2025’in ilk on ayı değerlendirildiğinde ise ikinci el araç fiyatları toplamda yüzde 18.2 arttı. Bu dönemde enflasyon yüzde 28.6, dolar yüzde 18.7 ve Euro yüzde 31.9 oranında yükseliş kaydetti.
'KREDİ KOŞULLARI BELİRLEYİCİ OLACAK'
VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli sonuçlara ilişkin olarak, "Ekim ayı verileri bize, ikinci el araç piyasasında artış eğiliminin sürdüğünü ancak fiyatların enflasyonun altında kalarak daha dengeli bir seviyede hareket ettiğini gösteriyor. Özellikle döviz kurundaki değişimlerle ikinci el araç fiyatları arasındaki paralel seyir bu dönemde daha belirgin hale geldi" dedi.
Önümüzdeki dönemde sıfır araç fiyatlarının kredi koşulları ve tüketici talebinin ikinci el piyasasının gidişatını belirleyeceğini kaydeden Gözelekli, "Biz de bu süreci, şeffaf veriler ve güçlü teknolojik altyapımızla yakından izlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
DÜŞÜK KİLOMETRELİ ARAÇLARA YOĞUN TALEP
Otomerkezi.net'ten ikinci el araç sektöründeki gelişmelere yönelik yapılan açıklamada ise, ikinci el piyasasında erişilebilir, garantili ve düşük kilometreli araçlara yoğun talep yaşandığı bildirildi.
Satılan her iki araçtan birinin 10 yaşın üzerinde olduğunu belirten Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, yaşlı otomobillerde dahi seçici davranıldığının altını çizdi.
Karakaş, "Artık ‘her araba satılır’ dönemi bitti. Doğru fiyat ve şeffaf geçmiş önemli hale geldi" dedi.