İkinci elde fiyatlar enflasyona yenildi

Sıfır otomobil satışlarında tüm zamanların rekorunun kırıldığı Ekim ayında, ikinci el araç sektöründe de hareketli gelişmeler yaşandı.

Sektör temsilcileri, düşük kilometreli araçlara talebin arttığını belirtirken, bu dönemde fiyatlarda ise 'ılımlı' artışların yaşandığı kaydediliyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ve sahibinden.com işbirliği ile hazırlanan 'Otomobil Piyasası Görünümü' raporuna göre, otomobil piyasasında reel fiyatlar alıcılar için satın alma gücü avantajı sağlamaya devam ediyor.

İkinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden ve Ekim ayı verileri incelenerek hazırlanan rapora göre, reel fiyatlar önceki aya kıyasla aynı kalırken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 gerileme gösterdi. Ekim 2025’te ortalama otomobil fiyatı 1 milyon 86 bin TL oldu.

REKLAM

2024 MODELLERDE FİYATLAR GERİLİYOR

Rapor, bir önceki aya göre yaş grubu fiyat analizinde, tüm yaş segmentlerinde hareketliliğin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Ortalama fiyatlar 2019 model araçlarda 1 milyon 407 bin TL, 2020 model araçlarda 1 milyon 611 bin TL, 2021 model araçlarda 1 milyon 616 bin TL, 2022 model araçlarda 1 milyon 785 bin TL, 2023 model araçlarda 1 milyon 943 bin TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca ikinci el otomobil piyasasının en yenisi 2024 model araçların ortalama fiyatı ise yüzde 0,6 azalarak 2 milyon 46 bin TL oldu. Tüm araç sınıflarında yıllık ve aylık bazda fiyatlar ılımlı artış gösterdi. Buna göre, yıllık fiyat değişimi en yüksek yüzde 26 ile B sınıfında, en düşük yüzde 21,5 ile E sınıfında gerçekleşti. C sınıfında yüzde 25,4, D sınıfında ise yüzde 24 oldu. Ortalama fiyatlar B sınıfında 717 bin 211 TL, C sınıfında 960 bin 603 TL, D sınıfında 1 milyon 379 bin TL ve E sınıfında 2 milyon 245 bin TL oldu. REKLAM Raporda farklı yakıt türlerindeki araçların fiyat performansları da değerlendirildi. Ekim verilerine göre, elektrikli araçlar hariç tüm yakıt türlerinde ortalama fiyatlar bir miktar yükseldi. Ortalama fiyatlar benzinli araçlarda 1 milyon 335 bin TL, benzin & LPG’li araçlarda 579 bin 680 TL, dizel araçlarda 1 milyon 63 bin TL, hibrit araçlarda 2 milyon 434 bin TL ve elektrikli araçlarda 3 milyon 697 bin TL olarak gerçekleşti.

Yıllık fiyat değişim oranında ise benzinli araçlar yüzde 20,9, benzin ve LPG’li araçlar yüzde 16,6, dizel araçlar yüzde 18,4, hibrit araçlar yüzde 13,9, elektrikli araçlar yüzde 14,3 değişim gösterdi. FİYATLAR DÖVİZ VE ENFLASYONUN ALTINDA KALDI Online ikinci el araç platformlarından VavaCars da, yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi’nin Ekim 2025 sonuçlarını açıkladı. REKLAM VavaCars’ın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı rapora göre, yıllık bazda ikinci el araç fiyatları son on iki ayda yüzde 23,09 arttı. Aynı dönemde enflasyon yüzde 32.87, dolar yüzde 22.6 ve Euro yüzde 30.5 yükseldi. 2025’in ilk on ayı değerlendirildiğinde ise ikinci el araç fiyatları toplamda yüzde 18.2 arttı. Bu dönemde enflasyon yüzde 28.6, dolar yüzde 18.7 ve Euro yüzde 31.9 oranında yükseliş kaydetti. 'KREDİ KOŞULLARI BELİRLEYİCİ OLACAK' VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli sonuçlara ilişkin olarak, "Ekim ayı verileri bize, ikinci el araç piyasasında artış eğiliminin sürdüğünü ancak fiyatların enflasyonun altında kalarak daha dengeli bir seviyede hareket ettiğini gösteriyor. Özellikle döviz kurundaki değişimlerle ikinci el araç fiyatları arasındaki paralel seyir bu dönemde daha belirgin hale geldi" dedi.