TBMM Heyeti'nin İmralı ziyareti gerçekleşti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sürecin Meclis zemininde, şeffaf ve hukuk içinde yürütülmesine yönelik çağrısının ardından TBMM’de Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu.
Komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos 2025’te yaptı, bugüne kadar 18 kez toplandı ve farklı kesimleri dinledi. 21 Kasım 2025’teki 18’inci toplantıda nitelikli çoğunlukla Abdullah Öcalan’ın İmralı’da dinlenmesine karar verildi ve bu karar doğrultusunda komisyon heyeti 24 Kasım 2025’te İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na giderek beyan aldı. Görüşme sonrası, toplumsal bütünleşme ve bölgesel perspektif açısından sürecin olumlu ilerlediği açıklandı.