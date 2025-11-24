TBMM Heyeti'nin İmralı ziyareti gerçekleşti

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos 2025’te yaptığı ilk toplantıdan bu yana 18 kez bir araya geldi ve ilgili kesimlere yönelik dinleme faaliyetleri yürüttü. Komisyon, 21 Kasım 2025’te gerçekleştirilen 18’inci toplantısında, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda Abdullah Öcalan’ın dinlenmesine nitelikli çoğunlukla karar verdi.

"DETAYLI BEYANLAR ALINDI"

Alınan karar doğrultusunda komisyon heyeti, 24 Kasım 2025’te İmralı’ya giderek görüşmeyi gerçekleştirdi. Görüşmede, 27 Şubat’ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamalar ile Suriye’de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine ilişkin sorular kapsamında detaylı beyanlar alındı. Görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğü belirtildi.

"OLUMLU SONUÇLAR ELDE EDİLDİ"

Komisyon, görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar elde edildiğini bildirdi. Açıklamada, komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumunu sürdüreceği vurgulandı.