Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika TBMM Heyeti'nin İmralı ziyareti gerçekleşti | Son dakika haberleri

        TBMM Heyeti'nin İmralı ziyareti gerçekleşti

        TBMM'de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 21 Kasım'daki kararın ardından 24 Kasım 2025'te İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan'ı dinledi. Görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğü bildirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 20:09 Güncelleme: 24.11.2025 - 21:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM: Heyet İmralı'yı ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos 2025’te yaptığı ilk toplantıdan bu yana 18 kez bir araya geldi ve ilgili kesimlere yönelik dinleme faaliyetleri yürüttü. Komisyon, 21 Kasım 2025’te gerçekleştirilen 18’inci toplantısında, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda Abdullah Öcalan’ın dinlenmesine nitelikli çoğunlukla karar verdi.

        "DETAYLI BEYANLAR ALINDI"

        Alınan karar doğrultusunda komisyon heyeti, 24 Kasım 2025’te İmralı’ya giderek görüşmeyi gerçekleştirdi. Görüşmede, 27 Şubat’ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamalar ile Suriye’de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine ilişkin sorular kapsamında detaylı beyanlar alındı. Görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğü belirtildi.

        REKLAM

        "OLUMLU SONUÇLAR ELDE EDİLDİ"

        Komisyon, görüşme neticesinde toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar elde edildiğini bildirdi. Açıklamada, komisyonun bundan sonraki süreçte hedeflerini gerçekleştirme yönündeki azimli ve kararlı tutumunu sürdüreceği vurgulandı.

        HEYET ÇARŞAMBA GÜNÜ BİLGİ VERECEK

        DEM Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çarşamba günü toplanacak. Heyet, İmralı görüşmesine ilişkin bilgi verecek.

        NE OLMUŞTU?

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sürecin Meclis zemininde, şeffaf ve hukuk içinde yürütülmesine yönelik çağrısının ardından TBMM’de Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu.

        Komisyon ilk toplantısını 5 Ağustos 2025’te yaptı, bugüne kadar 18 kez toplandı ve farklı kesimleri dinledi. 21 Kasım 2025’teki 18’inci toplantıda nitelikli çoğunlukla Abdullah Öcalan’ın İmralı’da dinlenmesine karar verildi ve bu karar doğrultusunda komisyon heyeti 24 Kasım 2025’te İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na giderek beyan aldı. Görüşme sonrası, toplumsal bütünleşme ve bölgesel perspektif açısından sürecin olumlu ilerlediği açıklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TBMM İmralı Heyeti
        #Abdullah Öcalan TBMM heyeti
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"