İbrahim Hacıosmanoğlu: Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, basın toplantısında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"VERİLER BİZE BAKANLIKTAN RESMİ OLARAK GELİYOR"

Biz bu göreve başladığımızda görevlendirdiğimiz 4 arkadaşımız vardı. Bu veriler geldikten sonra bunların çözümünü yaparken onlara emanet ettik ve 'veriler sızmayacak' dedik. Daha sevkler yapılmadan 2 saat önce, hukuktan sorumlu başkan vekilimizin haberi oldu. Merak edenlere buradan söylüyorum: Biz bu bilgileri resmi olarak Spor Bakanlığımıza müracaat ediyoruz, Spor Toto Teşkilatı gönderiyor. Lisans olarak bağlı kuruma mı manipüle ederek bilgi veriliyor? Lisans iptal olur. Peki bakanlık mı bize manipüle ederek gönderiyor? Yok, çözümlerini biz yapıyoruz. Bu tür konuşmaların sürece hiçbir katkısı yok. Arkadaşlar bu veriler bize devletin bakanlığından resmi olarak geliyor. Eğer makul şüphe varsa, hukuk kurulunun bunları yargıya intikal ettirme zorunluluğu var.

💥 Verilerin manipüle edildiği iddialarına cevap!



🎙️ İbrahim Hacıosmanoğlu: Biz bu göreve başladığımızda görevlendirdiğimiz 4 arkadaşımız vardı. Bu veriler geldikten sonra bunların çözümünü yaparken onlara emanet ettik ve 'veriler sızmayacak' dedik. Daha sevkler yapılmadan 2… pic.twitter.com/hlAenacZxL — HT Spor (@HTSpor) November 24, 2025

"TARAFTARLAR TİYATRO İZLEMEK İSTEMİYOR"

Taraftarlarımız, en büyük emekçiler onlar. Kimi babasından aldığı harçlığı kullanıyor, kimi zor şartlarda kazandığı parayı kullanıyor, takımına destekliyor. Onların hiçbirisi tiyatro izlemek istemiyor.

🗣️ İbrahim Hacıosmanoğlu: Taraftarlarımız, en büyük emekçiler onlar. Kimi babasından aldığı harçlığı kullanıyor, kimi zor şartlarda kazandığı parayı kullanıyor, takımına destekliyor. Onların hiçbirisi tiyatro izlemek istemiyor. pic.twitter.com/dcUTlv9qvG — HT Spor (@HTSpor) November 24, 2025 "EKSİK GELEN BİLGİLERLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK" 6 tane bahis şirketi var. Birinin lisansı iptal edilmiş. 'Hangi verilere göre sağlıklı, hepsini aldınız mı' diyorlar. Arkadaşlar ilk etapta gelen bilgileri bir kenarda bekletemezsiniz. Hayat ve futbol devam ediyor. Bize gelen tüm bilgileri hukuk kurulu inceledi. Eksik gelen bilgilerle ilgili biz bakanlık üzerinden yine aynı firmalardan bilgi talep ettik. Belli kısmı geldi, gelmeyenlerle ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. 💥 TFF, bilgi paylaşmayan bahis şirketlerine suç duyurusunda bulundu!



🎙️ İbrahim Hacıosmanoğlu: 6 tane bahis şirketi var. Birinin lisansı iptal edilmiş. 'Hangi verilere göre sağlıklı, hepsini aldınız mı' diyorlar. Arkadaşlar ilk etapta gelen bilgileri bir kenarda… pic.twitter.com/gH20nIQFQB — HT Spor (@HTSpor) November 24, 2025 SIRA TEKNİK DİREKTÖRLER VE KULÜP ÇALIŞANLARINDA... Biz hakemlerden başladık. Futbolcularla devam ediyor. Bu hafta istediğimiz veriler bakanlıktan gelecek. Teknik direktörler, antrenör, malzemeci, sağlık çalışanı, temsilciler, gözlemciler... Onlar da bu hafta geliyor. Biz bu incelemeden sonra kendi evimizin önünü temizlemiş olacağız. İnşallah kulüplerimiz de kendi önlerini temizler. O görev de başsavcılığa ve bize kalmaz. 💥 Sıra teknik direktörler ve kulüp çalışanlarında!



🎙️ İbrahim Hacıosmanoğlu: Biz hakemlerden başladık. Futbolcularla devam ediyor. Bu hafta istediğimiz veriler bakanlıktan gelecek. Teknik direktörler, antrenör, malzemeci, sağlık çalışanı, temsilciler, gözlemciler... Onlar da bu… pic.twitter.com/bD1LQQvH8U — HT Spor (@HTSpor) November 24, 2025 "KİMSE AKLANDI DİYE BİR KONU YOK" Şu anda kimse aklandı diye bir konu yok. Sevkleri yapmazsanız suçlu duruma düşersiniz. 47 tane kamuoyunun merak ettiği oyuncu var sevkleri yapılmayan. Biz orada 1'er kupon oynayan oyuncuları bir kenara ayırdık. 1 kuponun üzerinde oynayanı kurul sevk etti. Orada tedbir kararı kalktı ama bu iş sonuçlanmadı. 🎙️ İbrahim Hacıosmanoğlu: Şu anda kimse aklandı diye bir konu yok. Sevkleri yapmazsanız suçlu duruma düşersiniz. 47 tane kamuoyunun merak ettiği oyuncu var sevkleri yapılmayan. Biz orada 1'er kupon oynayan oyuncuları bir kenara ayırdık. 1 kuponun üzerinde oynayanı kurul sevk… pic.twitter.com/bIW0JZ9kON — HT Spor (@HTSpor) November 24, 2025 "HEPSİNİ DETAYLI VERMEK ZORUNDA KALACAKLAR" 2 şirketten veri geldi. Asıl ana firmalardan gerekli dataları aldık. Ama kısmi gönderenlerden '2025'te dijitale geçtik, önceki kayıtlarım yok' diyen oldu. Ben de 'bakkal dükkanı mıydı orası, deftere mi yazıyordunuz' dedim. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hepsini detaylı vermek zorunda kalacaklar.