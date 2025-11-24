İbrahim Hacıosmanoğlu: Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Verilerin manipüle edilip edilmediğine dair çıkan spekülasyonlara açıklık getiren Hacıosmanoğlu, verilerin bakanlıktan resmi olarak geldiğini ve bahis şirketlerinden eksik gelen bilgiler için savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Başkan Hacıosmanoğlu, operasyonların devam ettiğini ve bu hafta bakanlıktan teknik direktörler ile kulüp çalışanlarını kapsayan yeni verilerin geleceğini dile getirdi.
"VERİLER BİZE BAKANLIKTAN RESMİ OLARAK GELİYOR"
Biz bu göreve başladığımızda görevlendirdiğimiz 4 arkadaşımız vardı. Bu veriler geldikten sonra bunların çözümünü yaparken onlara emanet ettik ve 'veriler sızmayacak' dedik. Daha sevkler yapılmadan 2 saat önce, hukuktan sorumlu başkan vekilimizin haberi oldu. Merak edenlere buradan söylüyorum: Biz bu bilgileri resmi olarak Spor Bakanlığımıza müracaat ediyoruz, Spor Toto Teşkilatı gönderiyor. Lisans olarak bağlı kuruma mı manipüle ederek bilgi veriliyor? Lisans iptal olur. Peki bakanlık mı bize manipüle ederek gönderiyor? Yok, çözümlerini biz yapıyoruz. Bu tür konuşmaların sürece hiçbir katkısı yok. Arkadaşlar bu veriler bize devletin bakanlığından resmi olarak geliyor. Eğer makul şüphe varsa, hukuk kurulunun bunları yargıya intikal ettirme zorunluluğu var.
"TARAFTARLAR TİYATRO İZLEMEK İSTEMİYOR"
Taraftarlarımız, en büyük emekçiler onlar. Kimi babasından aldığı harçlığı kullanıyor, kimi zor şartlarda kazandığı parayı kullanıyor, takımına destekliyor. Onların hiçbirisi tiyatro izlemek istemiyor.
"EKSİK GELEN BİLGİLERLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"
6 tane bahis şirketi var. Birinin lisansı iptal edilmiş. 'Hangi verilere göre sağlıklı, hepsini aldınız mı' diyorlar. Arkadaşlar ilk etapta gelen bilgileri bir kenarda bekletemezsiniz. Hayat ve futbol devam ediyor. Bize gelen tüm bilgileri hukuk kurulu inceledi. Eksik gelen bilgilerle ilgili biz bakanlık üzerinden yine aynı firmalardan bilgi talep ettik. Belli kısmı geldi, gelmeyenlerle ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunduk.
SIRA TEKNİK DİREKTÖRLER VE KULÜP ÇALIŞANLARINDA...
Biz hakemlerden başladık. Futbolcularla devam ediyor. Bu hafta istediğimiz veriler bakanlıktan gelecek. Teknik direktörler, antrenör, malzemeci, sağlık çalışanı, temsilciler, gözlemciler... Onlar da bu hafta geliyor. Biz bu incelemeden sonra kendi evimizin önünü temizlemiş olacağız. İnşallah kulüplerimiz de kendi önlerini temizler. O görev de başsavcılığa ve bize kalmaz.
"KİMSE AKLANDI DİYE BİR KONU YOK"
Şu anda kimse aklandı diye bir konu yok. Sevkleri yapmazsanız suçlu duruma düşersiniz. 47 tane kamuoyunun merak ettiği oyuncu var sevkleri yapılmayan. Biz orada 1'er kupon oynayan oyuncuları bir kenara ayırdık. 1 kuponun üzerinde oynayanı kurul sevk etti. Orada tedbir kararı kalktı ama bu iş sonuçlanmadı.
"HEPSİNİ DETAYLI VERMEK ZORUNDA KALACAKLAR"
2 şirketten veri geldi. Asıl ana firmalardan gerekli dataları aldık. Ama kısmi gönderenlerden '2025'te dijitale geçtik, önceki kayıtlarım yok' diyen oldu. Ben de 'bakkal dükkanı mıydı orası, deftere mi yazıyordunuz' dedim. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hepsini detaylı vermek zorunda kalacaklar.
"HİÇBİR İNSANA AYRICALIĞIMIZ YOK"
Futbolun doğasına dokunan, futbol sahasının içine giren her şeyle ilgili soruşturma yapıyoruz. Peygamber efendimizin bir sözü var, 'Kızım Fatma'da ise, kolunu keselim' diye. Orada bizim hiçbir insana, hiçbir ayrılacağımız yok. Futbolla ilgili olan hangi unsurlar varsa, hepsiyle ilgili yapıyoruz. Arkadaşlara dediğim tek şey var, 'Tırnak kadar kimseye imtiyaz geçmeyeceksiniz. Tırnak kadar da kimseyi lekemeyeceksiniz.'
"BUGÜNÜN SEBEBİ, ZAMANINDA GÖSTERİLEMEYEN İRADEDİR"
'Yayın haklarına bahis şirketi sponsor olmuş, TFF teşvik etti' deniyor. O açıdan baktığınız zaman da ne hakemi ne futbolcuyu suçlu bulmuyorum. Önceki dosyalar 'rezillik olmasın' diye kapatıldı. İnsanlar cesaretlendi. Bugün geldiğimiz noktanın ana sebebi, zamanında gösterilemeyen iradedir.
"TÜRKİYE'DEN YURT DIŞINA ÇIKAN PARA 52 MİLYAR DOLAR"
Geçen sene Türkiye'den yurt dışına çıkan para 52 milyar dolar para. Bakın bahis ve oyunları. Türkiye'de oynanmıyor, dışarı çıkıyor. Bahis'in merkezi biz değiliz, Avrupa ve dünya. Ne kadar engellersek Türk milletine o kadar hizmet etmiş oluruz.