        Nüfusun % 1.38'i öğretmen

        Nüfusun % 1.38'i öğretmen

        '24 Kasım Öğretmenler Günü', törenlerle kutlanıyor. Türkiye, Öğretmenler Günü'nü dünyadan 13 yıl önce kutlamaya başlayarak bu konuda örnek bir ülke oldu. Ülkemizdeki öğretmenlerin sayısı; nüfusumuzun % 1.3'üne tekabül ediyor. Peki gelişmiş 5 Avrupa ülkesinde bu oran ne kadar? Ülkemizde ve Avrupa ülkelerinde öğretmen başına kaç öğrenci düşüyor?

        Giriş: 24.11.2025 - 08:07 Güncelleme: 24.11.2025 - 08:07
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        '24 Kasım Öğretmenler Günü', Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de 'Millet Mektepleri Başöğretmenliği' ünvanını kabul ettiği gün olarak, ulu önderin 100'üncü doğum yılı olan 1981'den beri kutlanıyor.

        Dünyanın birçok ülkesinde ise 'Öğretmenler Günü', UNESCO'nun tavsiyesiyle, ülkemizden 13 yıl sonra, 1994'ten bu yana 5 Ekim'de kutlanıyor.

        NEDEN 5 EKİM'DE KUTLANIYOR?

        5 Ekim 1966'da Paris'te düzenlenen Hükümetlerarası Özel Konferans'ta, 'Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı' oy birliğiyle kabul edildi. Bu belge, öğretmenlerin hakları, sorumlulukları, mesleki standartları, çalışma koşulları ve sosyal statüleri hakkında uluslararası bir çerçeve belirleyen ilk önemli anlaşma olarak kabul edildi.

        Bu anlaşmayla birlikte öğretmenlik mesleğine dair küresel çapta bir tanınma ve standart getirildi. 1994'ten itibaren, UNESCO'nun tavsiyesiyle ve bu tarihi anlaşmanın yıl dönümüne atfen, 5 Ekim günü dünyanın pek çok ülkesinde 'Dünya Öğretmenler Günü" olarak kutlanmaya başlandı.

        Ülkemizde; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere örgün öğretim okullarında görev yapan öğretmen sayısı, nüfusumuzun % 1.3'üne tekabül ediyor.

        OKUL ÖNCESİ

        ♦ Öğretmen Sayısı… 81.263

        ♦ Öğrenci Sayısı… 1.741.314

        • Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı... 21

        İLKOKUL

        ♦ Öğretmen Sayısı… 322.305

        ♦ Öğrenci Sayısı… 5.704.483

        • Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı... 17

        ORTAOKUL

        ♦ Öğretmen Sayısı… 381.012

        ♦ Öğrenci Sayısı… 5.181.914

        • Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı... 13

        LİSE

        ♦ Öğretmen Sayısı… 402.829

        ♦ Öğrenci Sayısı… 5.328.812

        • Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı... 13

        GENEL TABLO I

        ♦ Resmi Okullardaki Öğretmen Sayısı... 1.009.671

        ♦ Özel Okullardaki Öğretmen Sayısı... 177.738

        ♦ Kadın Öğretmen Sayısı... 732.056

        ♦ Erkek Öğretmen Sayısı... 455.353

        GENEL TABLO II

        • Toplam Öğretmen Sayısı... 1.187.409 (Nüfusun; % 1.3'ü)

        • Toplam Öğrenci Sayısı... 17.956.523

        • Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı... 15

        AVRUPA ÜLKELERİNDE ÖĞRETMEN SAYISI

        ALMANYA

        ♦ Öğretmen Sayısı... 739.500 (Nüfusun; % 0.88'i)

        ♦ Öğrenci Sayısı... 11.400.000

        ♦ Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı... 15

        FRANSA

        ♦ Öğretmen Sayısı... 858.800 (Nüfusun; % 1.25'i)

        ♦ Öğrenci Sayısı... 11.900.000

        ♦ Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı... 14

        BİRLEŞİK KRALLIK: İngiltere / Galler / Kuzey İrlanda / İskoçya

        ♦ Öğretmen Sayısı... 614.600 (Nüfusun; % 0.88'i)

        ♦ Öğrenci Sayısı... 10.600.000

        ♦ Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı... 17

        İTALYA

        ♦ Öğretmen Sayısı... 684.500 (Nüfusun; % 1.1'i)

        ♦ Öğrenci Sayısı... 7.200.000

        ♦ Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı... 11

        İSPANYA

        ♦ Öğretmen Sayısı... 840.000 (Nüfusun; % 1.7'si)

        ♦ Öğrenci Sayısı... 8.300.000

        ♦ Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı... 10

