Nüfusun % 1.38'i öğretmen

NEDEN 5 EKİM'DE KUTLANIYOR?

5 Ekim 1966'da Paris'te düzenlenen Hükümetlerarası Özel Konferans'ta, 'Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı' oy birliğiyle kabul edildi. Bu belge, öğretmenlerin hakları, sorumlulukları, mesleki standartları, çalışma koşulları ve sosyal statüleri hakkında uluslararası bir çerçeve belirleyen ilk önemli anlaşma olarak kabul edildi.

Bu anlaşmayla birlikte öğretmenlik mesleğine dair küresel çapta bir tanınma ve standart getirildi. 1994'ten itibaren, UNESCO'nun tavsiyesiyle ve bu tarihi anlaşmanın yıl dönümüne atfen, 5 Ekim günü dünyanın pek çok ülkesinde 'Dünya Öğretmenler Günü" olarak kutlanmaya başlandı.