Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Singo ve Lemina! Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo ve Mario Lemina'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-Kırmılılar, Singo'nun sol arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini, Lemina'nın ise diz arka bölgesinde ağrı hissettiğini duyurdu

Habertürk Giriş: 23.11.2025 - 11:55 Güncelleme: 23.11.2025 - 12:04 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL