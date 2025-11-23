Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Singo ve Lemina!
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo ve Mario Lemina'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-Kırmılılar, Singo'nun sol arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini, Lemina'nın ise diz arka bölgesinde ağrı hissettiğini duyurdu
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo ve Mario Lemina’nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Sarı-Kırmılılar, Singo'nun sol arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini Lemina'nın ise diz arka bölgesinde ağrı hissettiğini duyurdu.
SINGO ŞOKU!
HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgiye göre, Wilfried Singo'nun hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo’nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyunu terk eden Mario Lemina’nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacaktır.
Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedaviyle geçirirken Yunus Akgün salonda ve sahada takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı.
Victor Osimhen tedavisinin ardından salonda çalıştı."