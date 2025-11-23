Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Singo ve Lemina! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Singo ve Lemina!

        Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo ve Mario Lemina'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-Kırmılılar, Singo'nun sol arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini, Lemina'nın ise diz arka bölgesinde ağrı hissettiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2025 - 11:55 Güncelleme: 23.11.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo ve Mario Lemina’nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

        Sarı-Kırmılılar, Singo'nun sol arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini Lemina'nın ise diz arka bölgesinde ağrı hissettiğini duyurdu.

        SINGO ŞOKU!

        HT Spor Muhabiri Çağatay Çelik'in aktardığı bilgiye göre, Wilfried Singo'nun hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        İşte Galatasaray'ın açıklaması:

        "Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo’nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

        Aynı karşılaşmada diz arka bölgesinde ağrı hissedip oyunu terk eden Mario Lemina’nın ileri tetkikleri bu akşam tamamlanacaktır.

        Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu günü tedaviyle geçirirken Yunus Akgün salonda ve sahada takımdan ayrı fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde çalıştı.

        Victor Osimhen tedavisinin ardından salonda çalıştı."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalar
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        İmralı'ya gidecek komisyon üyeleri belli oldu
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı