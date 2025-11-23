Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti! | Son dakika haberleri

        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!

        Şanlıurfa'da feci bir yangın meydana geldi. Olayda özel bir engelli bakım merkezini alevler sardı. Bu sırada alevlerin arasında kalan 7 yaşındaki otizmli Poyraz Efe Öztürk, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 10:24 Güncelleme: 23.11.2025 - 10:24
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Şanlıurfa'da özel bir engelli bakım merkezinde çıkan yangında alevlerin arasında kalarak ağır yaralanan otizmli Poyraz Efe Öztürk (7), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre yangın, dün akşam Batıkent Mahallesi’ndeki özel engelli bakım merkezinde çıktı. Özel engelli bakım merkezinde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, yangın kısa sürede binanın bir bölümünü sardı.

        Yangın sırasında merkezde bakım altında bulunan otizmli Poyraz Efe Öztürk, alevlerin arasında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELER SONUÇSUZ KALDI

        Bölgeye ulaşan ekipler, hızla tahliye çalışması başlattı. Binadaki diğer kişiler güvenli şekilde tahliye edilirken, alevlerin arasında kalan Poyraz Efe Öztürk ise ağır yaralı olarak çıkarıldı. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Poyraz Efe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        DEPREMZEDE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        Hayatını kaybeden minik Poyraz Efe'nin ebeveynlerinin ayrı olduğu ve aynı zamanda Osmaniyeli depremzede oldukları öğrenildi. Çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Fotoğraflar: İHA

