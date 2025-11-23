Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Gezegenin devleri: Yüzölçümü en büyük 7 ülke

        Alanlarına göre en büyük 7 ülke: Haritayı değiştiren devler

        Dünya üzerinde yüz milyonlarca kilometrekarelik alanı paylaşan ülkeler arasında bazıları var ki, tek başlarına kıtalar kadar yer kaplıyor. İşte yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük 7 ülkesi…

        Giriş: 23.11.2025 - 08:00 Güncelleme: 23.11.2025 - 08:00
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Haritaya baktığınızda gözünüze çarpan devasa ülkeler, sahip oldukları geniş topraklarla hem coğrafi hem de ekonomik güç oluşturuyor. Peki dünyanın en büyük 7 ülkesi hangileri? İşte detaylar...

        YÜZÖLÇÜMÜ EN BÜYÜK ÜLKELER

        Dünya, farklı coğrafi özelliklere sahip çok sayıda ülkeyi barındırır. Bu ülkeler arasında, geniş yüzölçümüne sahip olanlar hem tarihsel hem kültürel açıdan öne çıkar. Büyük ülkeler yalnızca kapladıkları alanla değil; barındırdıkları doğal güzellikler, ekosistem çeşitliliği ve iklim farklılıklarıyla da dikkat çeker. Dağlardan çöllere, geniş ormanlardan verimli tarım alanlarına uzanan bu geniş coğrafyalar, hem kendi sınırları içinde hem de dünya genelinde önemli yaşam alanları ve doğal kaynak merkezleri oluşturur.

        Aşağıda dünyada en geniş yüzölçümüne sahip ülkeler yer almaktadır:

        1. RUSYA YÜZÖLÇÜMÜ

        Dünyanın yüzölçümü bakımından en büyük ülkesi olan Rusya, 17.098.242 km²’lik devasa bir alana sahiptir. Dünya kara yüzeyinin yaklaşık sekizde birini kaplayan bu uçsuz bucaksız ülke, hem Avrupa’da hem Asya’da yer alarak iki kıtaya birden yayılır. Bu geniş coğrafya, birbirinden farklı iklim tipleri, doğal kaynaklar ve ekosistemler yaratmıştır. Zengin petrol, doğal gaz, kömür ve değerli maden yatakları, Rusya’ya güçlü bir ekonomik temel sağlar. Geniş ormanları, büyük nehirleri ve sayısız gölü ile ülke aynı zamanda önemli bir biyoçeşitlilik merkezidir.

        2. KANADA YÜZÖLÇÜMÜ

        9.984.670 km² yüzölçümüyle Kanada, dünyanın en büyük ikinci ülkesidir. Kuzey Amerika’da yer alan ülke; batıda Pasifik, doğuda Atlas Okyanusu, kuzeyde ise Kuzey Buz Denizi ile çevrilidir. Bu coğrafi konumu, Kanada’ya üç farklı denize kıyı olma avantajı sunar. Kayalık Dağları, Niagara Şelaleleri ve geniş ormanları sayesinde doğal güzellikleriyle ünlüdür. Bu doğal yapılar ülkeyi yalnızca turistik açıdan değil, biyolojik zenginlik açısından da öne çıkarır. Aynı zamanda çeşitli doğal kaynaklarıyla ekonomik çeşitlilik sunar.

        3. ÇİN YÜZÖLÇÜMÜ

        9.706.961 km² yüzölçümüyle Çin, dünyanın en büyük ülkelerinden biridir. Asya kıtasında geniş bir alana yayılan ülke; çöllerden ormanlara, yüksek sıradağlardan büyük ovalara kadar çok çeşitli doğal alanlara sahiptir. Ülkenin doğusu okyanus kıyılarıyla çevriliyken, iç kesimlerde farklı iklim tipleri ve coğrafi yapılar görülür. Çin, sadece geniş topraklarıyla değil, kültürel geçmişi ve ekonomik gücüyle de dünya sahnesinde önemli bir yer tutar.

        4. ABD YÜZÖLÇÜMÜ

        9.629.091 km² yüzölçümüyle Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en geniş ülkeleri arasında dördüncü sıradadır. Farklı iklim kuşaklarını barındırması, zengin doğal kaynakları ve çeşitli ekosistemlere sahip olması ülkeye büyük avantaj sağlar. Ekonomik açıdan dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olan ABD, teknoloji, kültür ve siyaset alanlarında küresel etkisiyle öne çıkar.

        5. BREZİLYA YÜZÖLÇÜMÜ

        Güney Amerika’nın en büyük ülkesi olan Brezilya’nın yüzölçümü 8.515.767 km²’dir. Amazon Ormanları, ülkenin en önemli doğal varlığıdır ve dünya biyolojik çeşitliliğinin büyük bir kısmını barındırır. Bu dev yağmur ormanları, hem oksijen üretiminde hem de ekosistem çeşitliliğinde hayati bir rol oynar. Ülkenin coğrafyası tropikal yağmur ormanlarından geniş savanalara kadar büyük bir çeşitlilik sunar.

        6. AVUSTRALYA YÜZÖLÇÜMÜ

        7.692.024 km² yüzölçümüyle bir ülke ve kıta olan Avustralya, çöllerden yağmur ormanlarına kadar birbirinden farklı iklim özelliklerini bir arada bulundurur. Bu özellik, kıtayı hem ekolojik hem de coğrafi açıdan benzersiz kılar.

        7. HİNDİSTAN YÜZÖLÇÜMÜ

        3.287.263 km² yüzölçümüyle Güney Asya’nın merkezinde yer alan Hindistan; kültürel çeşitliliği, geniş coğrafyası ve köklü geçmişi ile önemli ülkeler arasındadır. Farklı iklimlerin ve doğal yaşam alanlarının bir arada bulunması, ülkenin zenginliğini artırır.

        Görsel Kaynak: shutterstock

