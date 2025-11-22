Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık

        Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Gençlerbirliği maçında sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. Lemina'nın yerine 16. dakikada Yusuf Demir oyuna girdi. Öte yandan sakatlık yaşayan Singo da oyuna edemedi ve yerini Icardi'ye bıraktı.

        Giriş: 22.11.2025 - 20:35 Güncelleme: 22.11.2025 - 21:40
        Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık
        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile mücadele ederken, Mario Lemina ve Wilfried Singo sakatlanarak oyundan çıktı.

        Müsabakanın 14. dakikasında kendini yere bırakan Lemina, sağlık heyetinin saha içindeki müdahalesinin ardından kenara geldi. Bunun üzerine 16. dakikada Mario Lemina'nın yerine Yusuf Demir oyuna dahil oldu. Yusuf böylece bu sezon ilk kez resmi maçta görev aldı.

        Öte yandan Müsabakada ilk yarının sonlarına doğru rakip sahanın sağ tarafında kendini yere bırakan Wilfried Singo, daha sonra oyuna devam edemedi. 24 yaşındaki futbolcunun yerine Mauro Icardi oyuna dahil oldu.

