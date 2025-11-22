Galatasaray şokta: 40 dakikada 2 sakatlık

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile mücadele ederken, Mario Lemina ve Wilfried Singo sakatlanarak oyundan çıktı.

Müsabakanın 14. dakikasında kendini yere bırakan Lemina, sağlık heyetinin saha içindeki müdahalesinin ardından kenara geldi. Bunun üzerine 16. dakikada Mario Lemina'nın yerine Yusuf Demir oyuna dahil oldu. Yusuf böylece bu sezon ilk kez resmi maçta görev aldı.

Öte yandan Müsabakada ilk yarının sonlarına doğru rakip sahanın sağ tarafında kendini yere bırakan Wilfried Singo, daha sonra oyuna devam edemedi. 24 yaşındaki futbolcunun yerine Mauro Icardi oyuna dahil oldu.