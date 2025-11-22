Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında!
Süper Lig'de çıkışa geçen ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe, 13. hafta mücadelesinde yarın akşam Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, son yıllarda farklı galibiyetlere imza attığı Rize deplasmanında kazanarak Süper Lig'deki galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Sezonda son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, rakibi Galatasaray'ın son 2 haftadaki puan kayıplarıyla milli araya 1 puan farkla 2. sırada girdi.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde namağlup tek takım durumundaki Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek rakibiyle 14. hafta oynayacağı derbiye moral kaybı yaşamadan girmeyi hedefliyor.
SEMEDO VE SZYMANSKI YOK
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Milli takımda sakatlanan Sebastian Szymanski'nin ise tedavisi sürüyor.
Semedo ve Szymanski'nin yanı sıra milli takımdan dönen ve üst üste çok fazla maça çıkan Edson Alvarez ile ilgili son duruma teknik heyet karar verecek.
OOSTERWOLDE SINIRDA
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Çaykur Rizespor mücadelesine kart sınırında çıkacak.
Hollandalı savunmacı, yarın oynanacak müsabakada kart görmesi durumunda Galatasaray karşısında derbide forma giyemeyecek.
RİZESPOR'A KARŞI SON 12 MAÇI KAZANDI
Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 11'i lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 12 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda hücum yönü öne çıkan Fenerbahçe 39 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi son olarak 30 Eylül 2018'de sahasında 3-0 mağlup etti.
SON YILLARDA RİZE'DE FARKLI KAZANIYOR
Fenerbahçe'nin rekabette büyük üstünlük sağladığı Rizespor'a karşı son yıllarda deplasmanda gollü galibiyetler elde etti. Son 10 yılda (küme düştüğü sezon dışında) ligde 7 galibiyetle döndüğü deplasmanda 1 kez 6-0, 2 kez 5-1, 1 kez de 5-0'lık skorlar kayıtlara geçti.
LİGDE MAĞLUP OLMADI
Fenerbahçe, ligde 12 haftada 28 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Kanarya, lig tarihinde 12 haftalık süreçte yenilgi almadığı son sezon 2005 yılıydı. Söz konusu sezona 2 beraberlikle başlarken, sonrasında üst üste 12 maçta 3 puan aldı. Sarı-lacivertliler, en iyi sezon başlangıcını yaşadığı 2023-2024 sezonunda ilk 10 haftada puan kaybı yaşamazken, 12 maçta ise 31 puan toplamıştı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunan Fenerbahçe, son 4 maçında hanesine 3 puan yazdırdı.
DEPLASMAN KARNESİ
Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 6 karşılaşmaya çıktı. 4'ünü Tedesco, 1'ini Mourinho, 1'ini de Zeki Murat Göle'nin yönetiminde oynayan sarı-lacivertliler 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde konuk olduğu maçlarda 11 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.
Fenerbahçe, deplasmanda en son Beşiktaş'ı mağlup etti.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Alvarez (Fred), Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri