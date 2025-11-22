İzmir'de olay, geçen yıl 20 Kasım'da Çiğli ilçesindeki bir evde meydana geldi. Ebru Açıkalın (39) ile dini nikahla yaşadığı A.D. (46) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile iddiaya göre Açıkalın, A.D. tarafından darp edildi.

Ebru Açıkalın, 39 yaşında hayata veda etti.

SİLAHINI EVDEKİLERE DOĞRULTTU

DHA'daki habere göre çiftin 2 çocuğu ve Ebru Açıkalın'ın annesinin de evde olduğu sırada A.D, silahını evdekilere doğrultup tehdit ederek, hakaret içerikli sözler söyledi. A.D.'nin elinden tabancayı kapan Açıkalın, banyoya giderek intihar etti. Hayatını kaybeden Ebru Açıkalın, otopsi işleminin ardından toprağa verildi.

DARP EDİLDİĞİ RAPORDA YER ALDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Ebru Açıkalın'ın ölmeden önce darp edildiği raporlar da yer aldı. İddianamede; A.D.'nin Ebru Açıkalın’ı basit tıbbi müdahale ile iyileşmeyecek biçimde darp ettiği belirtildi.

Ebru'nun annesi Melahat Açıkalın.

TOPLAM 22 YIL HAPİS İSTENDİ

A.D. hakkında Açıkalın'a yönelik 'Silahla tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından toplam 8 yıla kadar, bir çocuğuna ve Ebru Açıkalın'ın annesi Melahat Açıkalın'a yönelik 'Silahla tehdit' ve 'Hakaret’ suçlarından ayrı ayrı 7'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

TAKİPSİZ KARARI VERİLDİ Açıkalın'ın ailesi, kızlarının intiharından önce darp edildiğinin sabit olduğu ve intihara zorlandığı gerekçesiyle avukatları Dorşin Bingölbalı aracılığıyla A.D.'nin 'İntihara yönlendirme' suçundan yargılanması için şikayetçi oldu. Ancak Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ebru Açıkalın’ın kendi iradesiyle intihar ettiği, intihara yönlendirme, teşvik etme veya yardım etme gibi eylemlerde bulunan herhangi bir kişinin tespit edilmediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Tutuksuz sanık A.D. 'Silahla tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından hakim karşısına çıktı. Karşıyaka 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya A.D. ile Açıkalın’ın ailesi ve avukatlar katıldı. Duruşmada savunma yapan A.D., üzerine atılı iddiaları yalandı. "RUHSATLI SİLAHIMI EVE GETİRMİŞTİM" A.D., "Olaydan 1 ay önce Ebru'nun yanımda çalışan babasını, erkek kardeşini ve kız kardeşini işten çıkardım, bundan dolayı aramız kötüydü. Olaydan bir gün önce de bu konu sebebiyle aramızda tartışma çıktı. Ancak Ebru'yu darp etmedim. Oğlumu alıp, evin üst katına çıktım. Eve geldiğimde sürekli yanımda taşıdığım, arabamda bulundurduğum ruhsatlı silahımı eve getirmiştim.

"ONU ÇOK SEVİYORDUM" Kayınvalidem ve Ebru'nun oğlu, beni darp etmek için geldi ve oğlu beni darp etti. O kargaşada Ebru elimden çantayı kaparak banyoya gitti ve kapıyı kilitledi. Bu esnada E. beni darp etmeye çalışıyordu. Kapıyı açmamı engelliyordu. Ardından silah sesi geldi. İçeriye girebilmek için banyonun kapısını kırdım. Onu çok seviyordum" dedi. "BİR ELİNDE TELEFON DİĞERİNDE SİLAH VARDI" Duruşmada söz verilen Ebru'nun annesi Melahat Açıkalın, A.D.'nin olaydan sonra silahını sakladığını savunarak, "Olay günü kızım evindeyken A.D. onu darp etmiş. Diğer torunum E.O. ile birlikte eve gittim. Kızım çok kötü bir şekilde darp edilmişti. Saçları koparılmıştı ve yüzünde kan izleri vardı. A.D.'nin bir elinde kızımın telefonu diğer elinde de silah vardı. "HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYE TEHDİT ETTİ" Bizi 'Hepinizi öldüreceğim' diye silahla tehdit edip, hakaret etti. Ebru, bu esnada A.D.'nin üzerine atladı ve elinden silahı alıp banyoya gitti. Torunum E.O.'nun sanığı darp etmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kapıyı açmaya çalışırken içeriden silah sesi geldi ve sonrasında feryat ettim. Daha sonra A.D., kapıyı kırıp açtı ve kızımın yanında duran silahı sakladı. Kızım banyoya girmeden önce 'Başıma bir şey gelirse sorumlusu bu adamdır' diye A.D.'yi göstermişti" diye konuştu. Melahat Açıkalın'ın konuşması sırada A.D., sürekli müdahale etti. A.D., duruşma salonundan çıkarıldı.