        Devrim Özkan, Lucas Torreira'nın takibine cevap vermedi

        Devrim Özkan, Lucas Torreira'nın takibine cevap vermedi

        Galatarasaylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın yaklaşık iki yıllık aşk serüveni, adeta bir 'Aşk çıkmazı'na dönüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 22:44 Güncelleme: 21.11.2025 - 22:57
        Takibine cevap vermedi
        Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan’ın bir dargın, bir barışık ilişkisinde yine yeni bir dönem başladı. Ne var ki bu dönem, şimdilik tek taraflı.

        Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın ilişkisine kronolojik olarak bakacak olursak tam bir 'Aşk çıkmazı' yaşandığı gözler önüne seriliyor.

        2023

        Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın ilişkisi, mart ayında su yüzüne çıktı. ABD'nin Miami kentinde birlikte görüntülenmelerinin ardından, Özkan, Torreira ile ilişkisini doğruladı. Daha sonra da Lucas Torreira, sosyal medya paylaşımlarıyla birlikteliği kendi adına onayladı. Yıl sonunda, Lucas Torreira'nın Devrim Özkan'ı memleketi Uruguay'a götürmesi evlilik iddialarını da beraberinde getirdi.

        2024

        Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın ilişkisi, ocakta ilk büyük sınavını verdi. Çiftin sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkması ve fotoğraflarını silmesiyle ayrılık kararı anlaşıldı.

        Ayrılık uzun sürmedi. Ağustosta bir kez daha bir araya gelen Torreira ile Özkan, ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Bu barışma sonrası yaşananlar ise ilişkinin ne kadar çalkantılı olduğunun en büyük kanıtı oldu.

        2025

        Yılın ilk aylarında ikinci kez yollarını ayıran Lucas Torreira ile Devrim Özkan yaz aylarında tekrar barıştıktan sonra Bodrum tatiline çıktı. Fotoğraflarını görenler; "Bir daha ayrılmazlar" şeklinde yorum yapsa da kısa bir süre sonra üçüncü kez ayrıldılar. Ayrılık nedeninin Özkan'ın evlilik isteğine Torreira'nın karşılık vermemesi olduğu iddia edildi.

        Lucas Torreira, Devrim Özkan'ın sosyal medya hesabını yeniden takip etmeye başlayarak yeniden barışmak istediğini ifade etti. Ne var ki aradan iki gün geçmesine rağmen, Özkan, Torreira'nın takibine henüz karşılık vermedi.

        Görünen o ki Devrim Özkan, ya bu kadar ayrılıp barışmadan sonra ya naz yapıyor ya da "Bu kez olmaz" demeye getiriyor.

        Bitmek bilmeyen ayrılık - barışma döngüsünün yeni döneminde neler yaşanacağı merakla beklenirken olası bir barışmanın, Devrim Özkan'ın evlilik isteğinin Lucas Torreira tarafından bu kez kabul edildiği anlamı taşıyacak.

