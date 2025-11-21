Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın ilişkisi, mart ayında su yüzüne çıktı. ABD'nin Miami kentinde birlikte görüntülenmelerinin ardından, Özkan, Torreira ile ilişkisini doğruladı. Daha sonra da Lucas Torreira, sosyal medya paylaşımlarıyla birlikteliği kendi adına onayladı. Yıl sonunda, Lucas Torreira'nın Devrim Özkan'ı memleketi Uruguay'a götürmesi evlilik iddialarını da beraberinde getirdi.
Devrim Özkan, Lucas Torreira'nın takibine cevap vermedi
Galatarasaylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın yaklaşık iki yıllık aşk serüveni, adeta bir 'Aşk çıkmazı'na dönüştü
Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan’ın bir dargın, bir barışık ilişkisinde yine yeni bir dönem başladı. Ne var ki bu dönem, şimdilik tek taraflı.
Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın ilişkisine kronolojik olarak bakacak olursak tam bir 'Aşk çıkmazı' yaşandığı gözler önüne seriliyor.
Lucas Torreira, Devrim Özkan'ın sosyal medya hesabını yeniden takip etmeye başlayarak yeniden barışmak istediğini ifade etti. Ne var ki aradan iki gün geçmesine rağmen, Özkan, Torreira'nın takibine henüz karşılık vermedi.
Görünen o ki Devrim Özkan, ya bu kadar ayrılıp barışmadan sonra ya naz yapıyor ya da "Bu kez olmaz" demeye getiriyor.
Bitmek bilmeyen ayrılık - barışma döngüsünün yeni döneminde neler yaşanacağı merakla beklenirken olası bir barışmanın, Devrim Özkan'ın evlilik isteğinin Lucas Torreira tarafından bu kez kabul edildiği anlamı taşıyacak.